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26.01.2022 09:55
Рубрика: Спорт

На Камчатке за гонкой на собачьих упряжках можно будет следить онлайн

Текст: Сергей Набивачев

Любой желающий сможет наблюдать за ходом гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая пройдет на Камчатке. Это можно будет сделать благодаря GPS-маячкам, которыми снабдят участников, сообщает правительство региона.

Фото: Представлено Минспорта Республики Коми
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"Благодаря GPS-позиционированию можно будет отслеживать, сколько километров каюры прошли за день, кто лидирует, каким темпом они идут", - рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.

Кроме этого, нововведение поможет сделать гонку безопаснее. Ранее бывали случаи, когда участники из-за плохой видимости сбивались с пути и терялись.

"Команда сопровождения в любой момент сможет найти каюра и оказать ему первую помощь, если понадобится", - отметил Журавлев.

Наблюдать за соревнованиями можно будет на официальном сайте гонки.

Справка "РГ"

Гонка на собачьих упряжках станет главным событием зимнего фестиваля "Берингия-2022". Пролог и технический старт состоятся 6-7 марта в селе Эссо Быстринского района.

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