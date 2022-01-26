На Камчатке за гонкой на собачьих упряжках можно будет следить онлайн

Любой желающий сможет наблюдать за ходом гонки на собачьих упряжках "Берингия", которая пройдет на Камчатке. Это можно будет сделать благодаря GPS-маячкам, которыми снабдят участников, сообщает правительство региона.

"Благодаря GPS-позиционированию можно будет отслеживать, сколько километров каюры прошли за день, кто лидирует, каким темпом они идут", - рассказал директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.

Кроме этого, нововведение поможет сделать гонку безопаснее. Ранее бывали случаи, когда участники из-за плохой видимости сбивались с пути и терялись.

"Команда сопровождения в любой момент сможет найти каюра и оказать ему первую помощь, если понадобится", - отметил Журавлев.

Наблюдать за соревнованиями можно будет на официальном сайте гонки.

Справка "РГ"

Гонка на собачьих упряжках станет главным событием зимнего фестиваля "Берингия-2022". Пролог и технический старт состоятся 6-7 марта в селе Эссо Быстринского района.