Пензенские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Пекин

Студенты и выпускники Пензенского госуниверситета отправятся на зимнюю Олимпиаду в Пекин, которая пройдет с 4 по 22 февраля. Лыжники Александр Большунов, Алексей Червоткин, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина утверждены в олимпийской сборной.

Спортсмены вылетят в Пекин 29 января прямым рейсом из Милана. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что лыжники его группы, включая Александра Большунова, Червоткина и Истомину, тренировались в итальянском Тоблахе.

- До вылета в Пекин никаких официальных стартов не планируется. Контрольные тренировки будут, но стартов нет, - уточнил тренер.

Также вызов на Олимпиаду получил бронзовый призер Европы конькобежец Денис Айрапетян, он выступает в шорт-треке.

Будем болеть за наших и в хоккее. Два воспитанника пензенской школы - нападающие ЦСКА Сергей Андронов и Антон Слепышев - вошли в основной список российской сборной, где 25 основных игроков и шесть запасных. Им предстоят матчи с Чехией, Швейцарией и Данией.

Олимпийские игры пройдут с учетом строгих эпидемиологических требований. Спортсмены, тренеры и журналисты, которые уже начали съезжаться из разных стран, будут жить в буквальном смысле слова "под колпаком". Замкнутое пространство включает все спортивные арены, три олимпийские деревни и площадки для вручения медалей. Внутри организаторы постарались создать комфортные условия, но выйти за его пределы нельзя. Если у кого-то из спортсменов будет выявлена коронавирусная инфекция, их изолируют от других участников и доставят в больницу за пределами олимпийской деревни.