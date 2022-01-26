Российский бобслеист Пушкарев сдал положительный тест на коронавирус

Российский бобслеист Алексей Пушкарев сдал положительный тест на коронавирус на сборе в Сочи. Ранее COVID-19 был диагностирован у скелетониста Никиты Трегубова.

Об этом заявил старший тренер сборной России по бобслею Павел Щегловский. Он добавил, что спортсмен находится находится в Сочи на изоляции и пересдает тесты.

"Остальная команда 24 января улетела в Москву. Мы находимся на базе в Новогорске и тренируемся. Ожидаем результаты его тестов", - приводит слова Щегловского РИА Новости.

По результатам следующих тестов определится, полетит ли спортсмен на Олимпиаду в Пекин или же в составе будет произведена замена.

Ранее стало известно о положительных тестах на коронавирус у скелетониста Никиты Трегубова, фигуристов Михаила Коляды и Егора Базина.