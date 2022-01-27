Я - Лю Боцян, я - айсмейкер. Сейчас я работаю в Государственном учебно-тренировочном центре зимних видов спорта, где участвую в подготовке к эксплуатации ледового покрытия тренировочной площадки для олимпийской сборной Китая по керлингу.

Олимпийская судьба

Я родился в Пекине, мои родители - сотрудники Столичного металлургического комбината (Шоуган). После окончания техникума в 1996 году я некоторое время работал там же прокатчиком, сварщиком и ремонтником.

После того как Столичный металлургический комбинат вывели за пределы города, а в Пекине было решено проводить зимние Олимпийские игры, на территории бывшего комбината в 2016 году расположился Оргкомитет зимних Олимпийских игр. После реконструкции некоторые из старых цехов переоборудовали под учебно-тренировочный центр зимних видов спорта. Так на базе углеобогатительного цеха появился стадион для шорт-трека, фигурного катания, керлинга и хоккея - сейчас там тренируются сборные КНР.

Для набора техперсонала для работы на стадионах зимних Олимпийских игр Государственный учебно-тренировочный центр провел серию курсов переподготовки. В 2017 году я начал учиться на ледовара. Когда я впервые вышел на профессиональный каток, мимо меня грациозно пролетела фигуристка - и я был вне себя от восторга! Динамизм ледовых видов спорта тронул меня до глубины души, в то же самое время меня очень заинтересовало, как делают ледяное покрытие на катке. Именно поэтому я и стал изучать технологию подготовки льда.

Прошло три месяца, и я стал ледоваром, мне было 40 лет. Вскоре мне поручили подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года в Пекине, и это стало для меня большим событием в жизни. Путем проб и ошибок я, наконец, полностью овладел техникой подготовки льда для хоккея с шайбой, шорт-трека и фигурного катания. В 2018 году начали работать стадионы Государственного учебно-тренировочного центра зимних видов спорта. После сурового отбора я приступил к работе айсмейкером в керлинг-холле.

Керлинг в Китае - достаточно молодой вид спорта, поэтому ощущается нехватка квалифицированных айсмейкеров.

Я прошел непростой путь от сталелитейщика до айсмейкера. Во время профессиональной подготовки я часто обращался к опытным мастерам, овладел более 50 инструментами, необходимыми для обслуживания катка. Я внимательно изучил и обобщил технические нормы по эксплуатации катка, включая маршруты ледоуборочного комбайна, техническое обслуживание оборудования, требования к проверке и осмотру ресурфейсеров, технику безопасности на случай пожара, требования по энергосбережению и другие. Все это стало базой для моей последующей профессиональной деятельности.

Подготовка льда для керлинга - это, пожалуй, самая сложная работа. В связи с высокой точностью этого спорта разработаны очень строгие стандарты к поверхности ледовой арены. В отличие от других игровых площадок, поверхность керлинговой дорожки не гладкая, она покрыта слоем мелких капель влаги - пебблов - диаметром 2-3 мм. Камни движутся по пебблам. Процесс нанесения пебблов на керлинговую площадку - очень трудоемкий процесс.

Когда я только начал работать в керлинг-холле, подготовкой ледяной трассы руководил известный канадский айсмейкер по имени Джимми. Сначала он допускал меня к работе, связанной с подготовкой керлинговой трассы, где я занимался лишь уборкой ледяной крошки с ее поверхности, но очень хотел овладеть мастерством подготовки льда. Стал учиться и практиковаться сам. Каждый день после работы тренировался с лейкой на дороге рядом с керлинг-холлом. Я был уверен, что все смогу, и через некоторое время мне удалось овладеть техникой подготовки льда. Однажды Джимми поручил мне заняться подготовкой ледовой поверхности. Он был удивлен моим уровнем, с тех пор я стал настоящим айсмейкером.

Нанесения пебблов на керлинговую площадку - очень трудоемкий процесс. Фото: Медиакорпорация Китая

Олимпийская миссия

Я работаю айсмейкером уже более трех лет. В настоящее время наша команда ведет техобслуживание ледовых трасс олимпийской сборной Китая по керлингу. Мы работаем по десять часов в день, с 8.00 до 20.00. Наша задача - подготовить ледовую площадку перед выходом спортсменов на лед и восстановить ледовую поверхность после каждой тренировки. С приближением зимней Олимпиады интенсивность тренировок растет, мне часто приходится работать сверхурочно. Помимо шести ледовых трасс для керлинга я еще отвечаю за обслуживание площадок других стадионов спорткомплекса и веду контроль за оборудованием. В среднем я прохожу около 20 тысяч шагов в день.

В Государственном учебно-тренировочном центре зимних видов спорта работают десять специалистов и айсмейкеров. Все мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы тренировки спортсменов были качественными, чтобы они показали лучшие результаты на зимней Олимпиаде. Я очень рад, что у меня есть возможность участвовать в работе по обслуживанию Олимпиады. Я горжусь своей работой, особенно когда вижу, как спортсмены тренируются на льду, который я делаю.

Керлинг в Китае - достаточно "молодой" вид спорта, сейчас в стране ощущается нехватка квалифицированных айсмейкеров для этого вида спорта. Сегодня ледовые арены для важных соревнований по керлингу обычно готовят зарубежные специалисты.

В моих планах на будущее - совершенствоваться, повышать свой уровень в профессии, для того чтобы получить квалификационное удостоверение высшей категории по подготовке льда для керлинга. Я надеюсь, что в ближайшее время в Китае будет усилена подготовка профильных специалистов, и этот вид спорта станет еще более популярным.