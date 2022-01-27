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27.01.2022 13:32
Рубрика: Спорт

Биатлонистка пожаловалась на угрозы смерти после провала в эстафете

Текст: Сергей Литвинов
Эстонская биатлонистка Туули Томингас рассказала о сообщениях с угрозами смерти в Instagram после неудачного выступления в эстафете на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце.
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

В гонке 22 января Томингас пробежала второй этап, на котором дважды зашла на штрафной круг. По окончании соревнований один из пользователей соцсетей написал комментарии с угрозами в адрес спортсменки и ее семьи.

Фото: REUTERS
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"Кажется, этот товарищ поставил все деньги на нашу команду и проиграл. Другого объяснения этому комментарию я не вижу", - отметила Томингас.

Эстонка также рассказала, что расплакалась после гонки, а успокоиться ей помог один из представителей российской сборной. "После финиша в раздевалке я не смогла сдержать эмоций. В какой-то момент ко мне подошел представитель российской команды, достал салфетку и молча вытер мне слезы. Спасибо ему. Я сумела собраться и выйти к журналистам", - сказала Томингас.

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