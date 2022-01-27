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27.01.2022 19:47
Рубрика: В мире

Особенные игры

Эстетика спортивных арен пекинской зимней Олимпиады
Российская газета - Спецвыпуск № 19(8667)
Спортивные арены для зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине от дизайна до строительства демонстрируют ряд ярких особенностей.

Зеленый - главный цвет олимпийских сооружений. Все недавно построенные крытые олимпийские стадионы соответствуют трехзвездному уровню экологического строительства, а другие уже работающие спортивные арены - двухзвездному.

Фото: Медиакорпорация Китая
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Все спортивные арены Олимпиады на сто процентов оборудованы экологически чистым электричеством, то есть подача электроэнергии идет за счет энергии ветра и солнца. Именно поэтому зимняя Олимпиада в Пекине станет первой за столетнюю олимпийскую историю, которая будет в полной мере обеспечена чистой "зеленой" электроэнергетикой.

Спортивные олимпийские арены отразили идею единения с природным ландшафтом. Так, в зоне соревнований в городе Чжанцзякоу (пров. Хэбэй) был построен спортивный комплекс с низким энергопотреблением, который в полной мере работает на циркуляционной энергетике, что отразило гармоничный синтез спортивных арен и первозданной природы.

Стоит отметить, что в дизайн спортивных Олимпийских арен были интегрированы элементы китайской культуры. Так, Большой трамплин прозвали "снежная летящая апсара", государственный центр саночного спорта и бобслея - "снежный парящий дракон", государственный центр по прыжкам на лыжах - "снежный жезл "жуи" (исполнения всех желаний). Фоном для этих прекрасных культурных элементов послужила опора на богатое культурное наследие Китая.

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