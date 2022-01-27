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27.01.2022 19:39
Рубрика: В мире

Клуб любителей керлинга ждет вас

Китай планирует приобщить к зимним видам спорта сотни миллионов человек
Российская газета - Спецвыпуск № 19(8667)
Меня зовут Сян Шаохуэй, вместе с приятелем Хань Сюем мы открыли керлинг-холл Beijing Lingsheng.
Сян Шаохуэй: Государство оказывает нам поддержку, однако мы считаем, что трудно развиваться и расти, полагаясь только на дотации. Мы планируем использовать рыночные рычаги. Сян Шаохуэй: Государство оказывает нам поддержку, однако мы считаем, что трудно развиваться и расти, полагаясь только на дотации. Мы планируем использовать рыночные рычаги.
Сян Шаохуэй: Государство оказывает нам поддержку, однако мы считаем, что трудно развиваться и расти, полагаясь только на дотации. Мы планируем использовать рыночные рычаги.

Наш керлинг-холл площадью 1300 квадратных метров с двумя стандартными дорожками - одна из немногих коммерческих профессиональных площадок в Пекине. Мы любим керлинг, этот вид спорта сочетает мастерство и смекалку, мы уверены в прекрасном будущем нашего бизнеса.

Керлинг-холл - открытая площадка

Фото: Кадр из видео
В Китае выпустили клип Зимней Олимпиады-2022

Благодаря проведению в Пекине зимних Олимпийских игр-2022 и общегосударственной акции по приобщению 300 миллионов человек к зимним видам спорта, у людей заметно возрос интерес к керлингу. Мы увидели перспективу развития керлинга и в 2018-м открыли свой керлинг-холл. У нас есть цель - создать открытую платформу для изучающих и любителей керлинга, чтобы они смогли получить систематическое, всестороннее обучение и потренироваться на профессиональной площадке.

Сейчас в нашем керлинг-холле работают четыре профессиональных тренера, зал оснащен комплектом профильного инвентаря и оборудования. В керлинг-холле проходят регулярные тренировки четырех районных и пяти школьных команд из Пекина.

Так, тренировки команды по керлингу района Шицзиншань проводятся здесь три раза в неделю. Команду сформировали и тренируют супруги-тренеры, которые работают в керлинг-холле и принимают участие во всем процессе подготовки - от отбора игроков, обучения до теории. Благодаря трехлетней подготовке эта команда занимает первые места в соревнованиях пекинской лиги.

Керлинг-холл Beijing Lingsheng - одна из немногих коммерческих профессиональных площадок в Пекине. Фото: Медиакорпорация Китая

Чтобы обменяться опытом и улучшить результаты команд, в керлинг-холле ежегодно проводится несколько состязаний. Команда провинции Цинхай и сборная команда учащихся начальных и средних школ Шанхая приехали в Пекин, чтобы обменяться опытом и потренироваться. Китайские керлингисты, недавно выигравшие чемпионат мира по керлингу на колясках 2021 года, также не раз тренировались в нашем керлинг-холле.

В керлинг-холле действует клубная система. Сейчас в клубе любителей керлинга уже сотни людей, самому старшему из них 52 года. Пожилые любители спорта иногда встречаются в керлинг-холле, играют и общаются. Но большинство тренирующихся - это школьники.

Керлинг - спортивная игра на льду, в которой две команды, состоящие из четырех человек, соревнуются в точности попадания в заветный круг (дом) специальных снарядов - бит (диск с рукояткой массой 20 кг и размером 30х40 см), изготовленных из гранита и называемых камнями. Для броска биты готовят ледовую дорожку длиной 31 м

11-летняя Чжао Цзытун два года назад начала заниматься керлингом. Контроль силы во время броска, гибкая тактика, взаимодействие с другими членами команды - все это необходимые навыки керлингиста. Чжао Цзытун регулярно ходит на тренировки в керлинг-холл и принимает участие в соревнованиях по керлингу в Пекине. Она рассказывает:

- Я только учусь играть в керлинг, поэтому надеюсь, что зрители, увидев ошибки спортсменов на соревнованиях, не будут смеяться. Ведь для участия в соревнованиях нужна смелость.

Тренировки в керлинг-холле привлекают много любопытных. Фото: Медиакорпорация Китая

Будущее керлинг-холла

Наш керлинг-холл - своеобразная площадка, которая связывает любителей керлинга с чиновниками, школами, тренерами, студентами и др.

Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
В Пекине открылся главный пресс-центр Зимней Олимпиады-2022

Мы открыли наш керлинг-холл благодаря зимним Олимпийским играм. По мере роста интереса к этому виду спорта мы надеемся, что в будущем учащиеся нашего керлинг-холла превратятся в профессионалов, которые войдут в молодежную сборную и национальную сборную, представляя Китай на международных соревнованиях, в том числе и на зимних Олимпийских играх.

У нас есть и идеи по развитию керлинг-холла после Олимпиады. Государство оказывает нам поддержку, однако мы считаем, что трудно развиваться и расти, полагаясь только на дотации. Мы планируем использовать рыночные рычаги. Только так можно распространять этот вид спорта. Хотим сотрудничать с партнерами, чтобы создать еще больше профессиональных керлинг-холлов в других городах. Будем сотрудничать и с провинциальными сборными командами, чтобы сформировать армию профессионалов для нашей страны. Это наша мечта.

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