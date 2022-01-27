"Локомотив-Кубань" победил в Еврокубке литовский клуб

Краснодарский "Локомотив-Кубань" в 11-м туре группы "А" Еврокубка на своей площадке разгромил литовский "Лиеткабелис" - 90:62.

Теперь наш клуб делит второе место с сербским "Партизаном", лидирует с девятью победами испанский "Ховентут".

Поскольку в первом круге на выезде в Паневежисе "Локо" сумел победить с минимальным перевесом (85:84), то нынешний разгром особенно впечатляет. Кубанцы установили командный сезон по крепости обороны, позволив сопернику набрать всего 62 очка.

У хозяев отличную игру провели россияне, входящие в состав национальной сборной. Станислав Ильницкий набрал 14 очков, Андрей Мартюк и Владислав Емченко - по 11. Впрочем, и легионеры показали соответствующий класс, в активе Эррика Макколлума и Дариуса Томпсона по 15 очков.

- Разница в 28 очков не совсем отражает то, что происходило на паркете, - считает президент ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Ведищев. - "Лиеткабелис" навязал нам и агрессивную защиту. Чтобы получить мяч или отдать передачу, приходилось постоянно преодолевать сопротивление. Это удавалось за счет командной игры и индивидуального мастерства. У "Локо" не все было идеально в нападении, но порадовало, что наши ребята намного лучше защищались. Команда интенсивно поработала последние две недели над ошибками, допущенными в предыдущих матчах.

Следующую игру турнир краснодарцы проведут 2 февраля во Франции с "Булонь Метрополитанс".

Где будем смотреть

28 января, пятница, "Матч ТВ"

18.55. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Евролига. Прямая трансляция.