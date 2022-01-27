МОК: Ковид на играх ждет изоляция

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, что ждет спортсменов, заразившихся коронавирусом на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Пожалуй, самое главное: в случае положительного теста у одного атлета от соревнований не будет отстраняться вся команда. Спортсмена с подозрением на коронавирус ждет изоляция: выйти из нее можно будет лишь сдав два теста в течение 24 часов при нормальной температуре в течение трех дней. Близко контактировавшие с зараженным смогут принять участие в соревнованиях при неукоснительном соблюдении ковидного протокола. Им придется питаться в одиночестве, соблюдать мини-карантин в одиночном номере, почти не снимать маску и сдавать тесты каждые 12 часов в течение недели.

Между тем в Пекине рассказали, как в Китае обстоит дело с распространением штамма "омикрон". Пока речь идет о единичных случаях заражения. Необходимости вводить дополнительные меры или менять распорядок Игр на данный момент нет.

По сообщению Медиакорпорации Китая, в Поднебесной полны уверенности преодолеть вызовы, возникшие в связи с распространением омикрон-штамма COVID-19, и провести экономные, безопасные и яркие зимние Олимпийские игры. Об этом заявил 4 января официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Он отметил, что Пекинский организационный комитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года поддерживает тесные контакты с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом (МПК), чтобы в условиях постоянно меняющейся ситуации гарантировать эффективное проведение мер по профилактике и контролю пандемии, основанных на научном анализе.

Недавно МОК, МПК и оргкомитет зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года опубликовали вторую редакцию Плейбуков "Пекин-2022". Меры по борьбе с эпидемией, изложенные в Плейбуках с учетом последних научных исследований в области COVID-19. "Эти контрмеры направлены на эффективное снижение риска заражения COVID-19, обеспечение безопасности и удобства для спортсменов и всех участников зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также защиту здоровья и безопасности местного населения. Мы надеемся, что все будут соблюдать рекомендации, предложенные в Плейбуках", - заявил Ван Вэньбинь. "Китай одержал стратегическую победу в борьбе с COVID-19 внутри страны и создал эффективную и действенную систему профилактики и борьбы с эпидемией", - добавил он.