Объявлен состав лыжной олимпийской команды России

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав сборной на Олимпийские игры в Пекине.

Команда, в которую вошли 16 человек (по восемь в мужскую и женскую группы), была утверждена единогласно президиумом ФЛГР.

У мужчин "олимпийские путевки" получили Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев.

В состав женской сборной вошли Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева, Мария Истомина.

Добавим, что Мацокина и Истомина попали в сборную решением тренерского совета. Остальные соответствуют необходимым критериям.