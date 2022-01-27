Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Новости

Большинство врачей готовы лечить пациентов удаленно 23:06
Гололед в столице задержится как минимум до вечера субботы 23:04
Врач Роспотребнадзора: Иммунитет после "омикрона" вряд ли защитит от других штаммов 22:17
Десантники совершат лыжный марш к 80-летию Вяземской воздушно-десантной операции 21:39
Глава погранслужбы Киргизии заявил о стягивании к границе сил Таджикистана 21:30
Названы города, где семьям легче выплачивать ипотеку 20:50
В Киеве полуголая активистка Femen протестовала против военного призыва женщин 20:42
В Кремле опровергли сообщения о согласии Путина разрешить майнинг 20:36
Власти Киргизии эвакуируют жителей из зоны пограничного конфликта 20:30
Экс-юрист ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 20:09
Мантуров посетил первый в России завод по производству крупноразмерных беспилотников 20:07
Очередную инспекцию ВОЗ для признания "Спутник V" в РФ ждут в феврале 19:37
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе 19:33
ЦБ выступил против предложения Минфина о допуске криптовалют в финсистему РФ 19:33
Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела в Днепре 18:49
Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной 18:38
В ЛНР в результате обстрела с украинской стороны погиб военнослужащий 18:32
МИД РФ: Страны НАТО отрабатывают применение ядерного оружия против России 18:16
Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя 18:15
В Марселе пройдет фестиваль русских школ 18:11
Средства из Фонда национального благосостояния пустят на котельные 18:11
Жалоба музеев Крыма на передачу скифского золота Киеву поступила в суд 18:03
Курсы евро и доллара "просели" по отношению к рублю 18:01
Вышел трейлер фильма Андрея Кравчука о Сирии "Однажды в пустыне" 17:45
Американский журналист Карлсон: За антироссийской кампанией в прессе стоит Lockheed Martin 17:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 22:11
Рубрика: Спорт

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 19(8667)
На проходящем в Камеруне розыгрыше Кубка африканских наций (КАН) определились все четвертьфинальные пары. Два матча запланированы на субботу (Гамбия - Камерун и Буркина-Фасо - Тунис), еще два на воскресенье (Египет - Марокко, Сенегал - Экваториальная Гвинея).
Мохаммед Салах признался, что победа в Кубке Африки станет главным событием в его карьере. Фото: EPA Мохаммед Салах признался, что победа в Кубке Африки станет главным событием в его карьере. Фото: EPA
Мохаммед Салах признался, что победа в Кубке Африки станет главным событием в его карьере. Фото: EPA

Одна из главных интриг турнира - сумеет ли суперзвезда египетской сборной Мохаммед Салах завоевать первый крупный трофей с национальной командой. Вместе с "Ливерпулем" форвард выиграл кучу титулов, становился победителем Лиги чемпионов, английского первенства, Суперкубка УЕФА, но с "фараонами" успехов пока не достигал.

Фото: Kenzo Tribouillard / AFP
Защитник сборной Коморских островов совершил 4 сейва на Кубке Африки

Надо отметить, что Салах и его партнеры по сборной могли сойти с дистанции КАН уже на стадии 1/8 финала. Матч с Кот-д Ивуаром получился упорным и боевым, все решилось в серии пенальти. В "футбольной рулетке" удачливее оказались египтяне - 5:4.

- Конечно, мне хочется что-то выиграть со сборной. Это моя страна, то, что я люблю больше всего. Победа в Кубке Африки стала бы для меня чем-то совершенно новым, она будет наиболее дорога моему сердцу. Мы были близки к триумфу в 2017 году, уступили только в финале. Теперь ребята чувствуют уверенность и хотят взять кубок, - отметил Салах.

За выход в полуфинал египтяне поборются с еще одним претендентом на победу в турнире - марокканцами. "Львы" едва не вылетели в 1/8 финала, но, уступая по ходу встречи с Малави, смогли-таки выиграть (2:1). При этом важно напомнить, что из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем в национальную команду не был вызван полузащитник "Челси" Хаким Зиеш. Впрочем, и без него марокканцы готовы бороться за титул.

- У них очень сильная команда, все сами могли в этом убедиться по ходу Кубка Африки. Нам нужно быть внимательными. Необходимо улучшить игру в некоторых аспектах, чтобы успешно противостоять Марокко, - заявил тренер "фараонов" Карлуш Кейрош.

Звезда египтян Мохаммед Салах пока не выигрывал трофеев в сборной

Рассуждая о фаворитах КАН, нельзя не отметить хозяев соревнований камерунцев. Хотя, в отличие от того же Египта, у "неукротимых львов" нет в составе каких-то громких имен. Да и в матче 1/8 финала они едва не оконфузились, вырвав победу у Коморских островов (2:1), и это при том, что у соперника в воротах стоял полевой игрок и островитяне остались в меньшинстве уже на седьмой минуте.

К слову, по ходу нынешнего Кубка Африки судьи удалили уже 13 футболистов - это столько же, сколько за четыре предыдущих соревнований вместе взятых.

Спорт Футбол