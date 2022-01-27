Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

На проходящем в Камеруне розыгрыше Кубка африканских наций (КАН) определились все четвертьфинальные пары. Два матча запланированы на субботу (Гамбия - Камерун и Буркина-Фасо - Тунис), еще два на воскресенье (Египет - Марокко, Сенегал - Экваториальная Гвинея).

Одна из главных интриг турнира - сумеет ли суперзвезда египетской сборной Мохаммед Салах завоевать первый крупный трофей с национальной командой. Вместе с "Ливерпулем" форвард выиграл кучу титулов, становился победителем Лиги чемпионов, английского первенства, Суперкубка УЕФА, но с "фараонами" успехов пока не достигал.

Надо отметить, что Салах и его партнеры по сборной могли сойти с дистанции КАН уже на стадии 1/8 финала. Матч с Кот-д Ивуаром получился упорным и боевым, все решилось в серии пенальти. В "футбольной рулетке" удачливее оказались египтяне - 5:4.

- Конечно, мне хочется что-то выиграть со сборной. Это моя страна, то, что я люблю больше всего. Победа в Кубке Африки стала бы для меня чем-то совершенно новым, она будет наиболее дорога моему сердцу. Мы были близки к триумфу в 2017 году, уступили только в финале. Теперь ребята чувствуют уверенность и хотят взять кубок, - отметил Салах.

За выход в полуфинал египтяне поборются с еще одним претендентом на победу в турнире - марокканцами. "Львы" едва не вылетели в 1/8 финала, но, уступая по ходу встречи с Малави, смогли-таки выиграть (2:1). При этом важно напомнить, что из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем в национальную команду не был вызван полузащитник "Челси" Хаким Зиеш. Впрочем, и без него марокканцы готовы бороться за титул.

- У них очень сильная команда, все сами могли в этом убедиться по ходу Кубка Африки. Нам нужно быть внимательными. Необходимо улучшить игру в некоторых аспектах, чтобы успешно противостоять Марокко, - заявил тренер "фараонов" Карлуш Кейрош.

Звезда египтян Мохаммед Салах пока не выигрывал трофеев в сборной

Рассуждая о фаворитах КАН, нельзя не отметить хозяев соревнований камерунцев. Хотя, в отличие от того же Египта, у "неукротимых львов" нет в составе каких-то громких имен. Да и в матче 1/8 финала они едва не оконфузились, вырвав победу у Коморских островов (2:1), и это при том, что у соперника в воротах стоял полевой игрок и островитяне остались в меньшинстве уже на седьмой минуте.

К слову, по ходу нынешнего Кубка Африки судьи удалили уже 13 футболистов - это столько же, сколько за четыре предыдущих соревнований вместе взятых.