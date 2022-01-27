"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды Джона Кордобу

Новости

Экс-юрист ФБК Любовь Соболь объявлена в розыск 20:09
Мантуров посетил первый в России завод по производству крупноразмерных беспилотников 20:07
Очередную инспекцию ВОЗ для признания "Спутник V" в РФ ждут в феврале 19:37
ОДКБ призвала Таджикистан и Киргизию прекратить огонь на границе 19:33
ЦБ выступил против предложения Минфина о допуске криптовалют в финсистему РФ 19:33
Командующий Нацгвардией Украины подал в отставку после расстрела в Днепре 18:49
Расстрел людей украинским нацгвардейцем мог быть связан с дедовщиной 18:38
В ЛНР в результате обстрела с украинской стороны погиб военнослужащий 18:32
МИД РФ: Страны НАТО отрабатывают применение ядерного оружия против России 18:16
Названы регионы, где строится больше всего жилья в расчете на жителя 18:15
В Марселе пройдет фестиваль русских школ 18:11
Средства из Фонда национального благосостояния пустят на котельные 18:11
Жалоба музеев Крыма на передачу скифского золота Киеву поступила в суд 18:03
Курсы евро и доллара "просели" по отношению к рублю 18:01
Вышел трейлер фильма Андрея Кравчука о Сирии "Однажды в пустыне" 17:45
Американский журналист Карлсон: За антироссийской кампанией в прессе стоит Lockheed Martin 17:37
Абрамченко заявила о риске мирового водного кризиса 17:32
Эксперты рассказали, сколько стоят личные данные россиян в даркнете 17:31
Российские паспорта в ДНР получили 365 тысяч человек 17:28
Циклоны "Мария" и "Надя" принесут в Москву пятидневные снегопады 17:25
Спикер верхней палаты парламента Беларуси призвала страну не расслабляться 17:13
В Испании вдова отсудила у страховой компенсацию за смерть мужа от COVID-19 17:13
В Бельгии вводят новый дизайн паспортов с картинками из комиксов 16:59
Для Онежского судостроительного завода построят новый комплекс 16:50
МИД РФ: Специальных планов по эвакуации россиян с Украины нет, но мы всегда готовы 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Федор Лукьянов: Российские шаги заставляют НАТО отложить демагогию в сторону
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
Главный инфекционист Минздрава прокомментировал памятку для ковид-пациентов
27.01.2022 19:32
Рубрика: Спорт

"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды Джона Кордобу

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба не будет играть за "Краснодар" в весенней стадии нынешнего чемпионата страны. Как сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги, в четверг "быки" внесли нападающего в отзаявочный список команды.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
"Спартак" и ЦСКА избавляются от ненужных игроков в зимнее межсезонье

28-летний футболист на данный момент является лучшим бомбардиров южан в первенстве: в 16 матчах он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Кордоба перешел в "Краснодар" из германской "Герты в конце июля прошлого года, по данным СМИ, примерно за 14 миллионов евро. Талантливый нападающий подписал контракт с "быками" до конца июня 2025 года. Колумбиец сразу вписался в состав южан, принявшись регулярно забивать за свой новый клуб. Однако затем его прицел явно сбился, к тому же форварда начали преследовать травмы (это регулярно происходило и в Германии)

А в минувшем декабре ему сделали операцию в связи с серьезным повреждением подколенного сухожилия, которое он получил во время матча с подмосковными "Химками". Как выяснилось, Джон сможет приступить к полноценным тренировкам только в апреле, а когда сможет полностью выздороветь и выйти на поле, вообще практически неизвестно. Не случайно кубанский клуб в срочном порядке приобрел недавно еще одного забивного форварда - восходящую звезду норвежского футбола Эрика Бутхейма.

К тому же на сегодняшний день в составе "Краснодара" имелось девять легионеров вместо восьми положенных по регламенту. Скорее всего, именно по этой причине "быки" и вывели колумбийца из заявки на оставшиеся матчи сезона.

Кстати

Сегодня футболисты "Краснодара" начали в испанской Марбелье свой второй тренировочный сбор. Он продлится до 6 февраля. А затем в той же Марбелье пройдет и третий сбор (с 9 по 20 февраля). "Быки" запланировали провести здесь пять контрольных матчей. По информации пресс-службы клуба, среди соперников - норвежские "Волеренга" и "Сарпсборг 08", шведские "Мальме" и "Хеккен", а также "Ростов".

В регионах Спорт Футбол Игроки и тренеры Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар