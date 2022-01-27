"Краснодар" отзаявил лучшего бомбардира команды Джона Кордобу

Колумбийский форвард "Краснодара" Джон Кордоба не будет играть за "Краснодар" в весенней стадии нынешнего чемпионата страны. Как сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги, в четверг "быки" внесли нападающего в отзаявочный список команды.

28-летний футболист на данный момент является лучшим бомбардиров южан в первенстве: в 16 матчах он забил шесть мячей и отдал четыре результативные передачи.

Кордоба перешел в "Краснодар" из германской "Герты в конце июля прошлого года, по данным СМИ, примерно за 14 миллионов евро. Талантливый нападающий подписал контракт с "быками" до конца июня 2025 года. Колумбиец сразу вписался в состав южан, принявшись регулярно забивать за свой новый клуб. Однако затем его прицел явно сбился, к тому же форварда начали преследовать травмы (это регулярно происходило и в Германии)

А в минувшем декабре ему сделали операцию в связи с серьезным повреждением подколенного сухожилия, которое он получил во время матча с подмосковными "Химками". Как выяснилось, Джон сможет приступить к полноценным тренировкам только в апреле, а когда сможет полностью выздороветь и выйти на поле, вообще практически неизвестно. Не случайно кубанский клуб в срочном порядке приобрел недавно еще одного забивного форварда - восходящую звезду норвежского футбола Эрика Бутхейма.

К тому же на сегодняшний день в составе "Краснодара" имелось девять легионеров вместо восьми положенных по регламенту. Скорее всего, именно по этой причине "быки" и вывели колумбийца из заявки на оставшиеся матчи сезона.

Кстати

Сегодня футболисты "Краснодара" начали в испанской Марбелье свой второй тренировочный сбор. Он продлится до 6 февраля. А затем в той же Марбелье пройдет и третий сбор (с 9 по 20 февраля). "Быки" запланировали провести здесь пять контрольных матчей. По информации пресс-службы клуба, среди соперников - норвежские "Волеренга" и "Сарпсборг 08", шведские "Мальме" и "Хеккен", а также "Ростов".