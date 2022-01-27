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26.01.2022 21:33
Рубрика: Спорт

Россияне досрочно вышли в 1/4 ЧЕ по футзалу

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Сборная России по мини-футболу досрочно пробилась в четвертьфинал чемпионата Европы в Нидерландах.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В стартовом матче команда Сергея Скоровича с крупным счетом обыграла Словакию (7:1), а накануне россияне разгромили Хорватию (4:0).

Фото: Getty Images
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- Хорватия - команда мастеровитая, атлетичная, важно было сыграть на той скорости, на которой они лишатся своих козырей, показать хорошее движение, контроль, отбор, быстрое перемещение игроков и мяча. Нам это удалось, - заявил Скорович пресс-службе Ассоциации мини-футбола России.

В субботу, 29 января, наши встретятся с поляками. Но по итогам двух туров россияне лидируют в группе С, набрав шесть очков. Второе место занимают хорваты (3). Согласно регламенту, в плей-офф выйдут два лучших коллектива из каждого квартета. Российские футболисты уже гарантировали себе выход с первого места благодаря победе над хорватами.

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