Меня зовут Ли Сяомин, я - заместитель главы Пекинского центра зимних видов спорта и председатель Пекинской ассоциации лыжного спорта. Я участвовал в формировании пекинской молодежной команды лыжников. В течение долгого времени я занимаюсь популяризацией лыжного спорта.

Сразу после того, как зимнюю Олимпиаду 2022 года было решено провести в Пекине, в 2016 году была сформирована Пекинская ассоциация лыжного спорта, тогда я и стал ее председателем. В последние годы в Китае лыжным спортом занимаются более 4,5 миллиона человек, в 2021 году только в Пекине было открыто 20 горнолыжных баз.

После создания ассоциации моя работа в основном связана с популяризацией лыжного спорта. Мы проводим разнообразные мастер-классы, на которых знакомим с лыжным снаряжением, правилами предотвращения травм во время тренировок и др. Кроме того, мы организуем соревнования.

Всекитайский молодежный чемпионат по лыжному спорту в настоящее время является самым престижным и крупным по количеству участников молодежным соревнованием по лыжному спорту. Ежегодно в нем участвует более 3 тысяч человек, а число просмотров прямых трансляций в интернете - около 100 миллионов. В 2021 году ассоциация также организовала Всекитайский турнир по лыжному спорту для журналистов, в котором приняли участие более 100 представителей 30 различных СМИ.

Благодаря состязаниям участники научились кататься на лыжах и получили знания об этом виде спорта, что заложило основу для проведения репортажей с зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Мы также сформировали пекинскую молодежную команду лыжников.

Пекинская ассоциация лыжного спорта. Фото: Медиакорпорация Китая

Юные дарования

Молодежная команда пекинских лыжников появилась в 2017 году. Все ее члены - школьники, которые увлекаются лыжами и сноубордом. В будни спортсмены сборной учатся в школе, а тренируются только по выходным, а также во время зимних и летних каникул.

В 2018 году эта команда впервые приняла участие в молодежном чемпионате Китая по горнолыжному спорту. Наши спортсмены завоевали пять золотых медалей из восьми, а также две серебряных и три бронзовых медали. В 2019 году во время национального юниорского чемпионата наша команда горнолыжников в возрасте от 12 до 15 лет завоевала шесть золотых, шесть серебряных и три бронзовых медали. На XIV общенациональном турнире по зимним видам спорта в 2021 году наши горнолыжники заняли четвертое место в общекомандном зачете, что стало лучшим результатом спортсменов из Пекина в этом виде.

Призеры пекинской молодежной команды лыжников.

Многие ребята из нашей команды не только прекрасно проявили себя в спорте, но неплохо учатся. Спорт не мешает учебе, они гармонично дополняют друг друга. Я считаю, что зимние виды особенно полезны для детей и подростков: ребенок учится работать в команде, формируются такие качества, как выносливость, настойчивость и сила воли.

Олимпиада-2022: вызовы и возможности

В 2015 году, когда было объявлено о решении провести зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что она будет способствовать активному интересу к зимним видам спорта у миллионов граждан Китая. Главное управление КНР по делам физкультуры и спорта опубликовало план популяризации в стране зимних видов спорта, с тех пор в стране растет число любителей зимних видов, особенно среди молодежи.

Заседание Пекинской ассоциации лыжного спорта. Фото: Медиакорпорация Китая

Не отстает от энтузиазма граждан и индустрия. Однако из-за того, что развитие зимних видов в стране началось совсем недавно, пока инфраструктура развита недостаточна, есть ряд проблем: высокие расходы на обслуживание катков и горнолыжных курортов, недостаточная интеграция индустрии зимних видов спорта со смежными отраслями.

Сейчас большая часть нашей работы сосредоточена на привлечении людей, которые далеки от спорта вообще. Мы хотим, чтобы они приобщились к зимним видам, а в будущем стали любителями и даже профессионалами.

Много работы нас ждет и после Олимпиады. Во-первых, мы хотим усилить подготовку профессиональных спортсменов; во-вторых, усовершенствовать нормативные правила для горнолыжных баз. Кроме того, с 2015 года Китай предпринял целую серию мер, направленных на содействие развитию зимних видов спорта. Однако инфраструктура зимних видов спорта может развиваться только на основе растущего интереса к ним со стороны населения.