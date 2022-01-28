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28.01.2022 10:32
Рубрика: Спорт

Россиянка Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде

Текст: Максим Домчев
Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгуну выиграли юниорский Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

В решающем матче Шнайдер и Нгуну встречались с представительницами Канады Кайлой Кросс и Викторией Мбоко. В первом сете россиянка и американка действовали увереннее своих соперниц, выиграв со счетом 6:4.

Фото: REUTERS
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Шнайдер и Нгуну продолжили владеть преимуществом и во второй партии. Это им принесло победу на первом в сезоне турнире "Большого шлема" - 6:3.

Для 17-летней Дианы Шнайдер это вторая победа на турнирах подобного уровня. В прошлом году она стала победительницей Уимблдона в парном разряде.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2022