Россиянка Шнайдер выиграла юниорский Australian Open в парном разряде

Российская теннисистка Диана Шнайдер и американка Клерви Нгуну выиграли юниорский Открытый чемпионат Австралии в парном разряде.

В решающем матче Шнайдер и Нгуну встречались с представительницами Канады Кайлой Кросс и Викторией Мбоко. В первом сете россиянка и американка действовали увереннее своих соперниц, выиграв со счетом 6:4.

Шнайдер и Нгуну продолжили владеть преимуществом и во второй партии. Это им принесло победу на первом в сезоне турнире "Большого шлема" - 6:3.

Для 17-летней Дианы Шнайдер это вторая победа на турнирах подобного уровня. В прошлом году она стала победительницей Уимблдона в парном разряде.