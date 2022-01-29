Австралийка Эшли Барти стала победительницей Australian Open этого года. В финале первого в сезоне турнира Большого шлема первая ракетка мира обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6.

В матче, который продолжался 1 час 27 минут, Барти во многих компонентах обошла свою сегодняшнюю соперницу, в том числе по количеству активно выигранных очков - 30 против 17.

Что касается титулов новой победительницы Открытого чемпионата Австралии, то для нее это уже третья победа на турнирах Большого шлема. До этого в 2019 году она выиграла "Ронал Гаррос", а в прошлом году ей покорился "Уимблдон".

Победу Барти на Australian Open можно назвать исторической - она стала первой австралийкой с 1978 года, выигравшей этот домашний турнир. Тогда Крис О'Нилл обыграла представительницу США Бетси Нагельсен.