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29.01.2022 13:27
Рубрика: Спорт

Эшли Барти стала победительницей Australian Open

Австралийка Эшли Барти стала победительницей Australian Open этого года. В финале первого в сезоне турнира Большого шлема первая ракетка мира обыграла американку Даниэль Коллинз со счетом 6:3, 7:6.
Фото: AP Photo/Hamish Blair Фото: AP Photo/Hamish Blair
Фото: AP Photo/Hamish Blair
Фото: REUTERS/Loren Elliott
Медведев вышел в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису

В матче, который продолжался 1 час 27 минут, Барти во многих компонентах обошла свою сегодняшнюю соперницу, в том числе по количеству активно выигранных очков - 30 против 17.

Что касается титулов новой победительницы Открытого чемпионата Австралии, то для нее это уже третья победа на турнирах Большого шлема. До этого в 2019 году она выиграла "Ронал Гаррос", а в прошлом году ей покорился "Уимблдон".

Победу Барти на Australian Open можно назвать исторической - она стала первой австралийкой с 1978 года, выигравшей этот домашний турнир. Тогда Крис О'Нилл обыграла представительницу США Бетси Нагельсен.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" Australian Open - 2022