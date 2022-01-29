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29.01.2022 18:40
Рубрика: Спорт

Сборная России крупно обыграла Польшу на Евро-2022 по мини-футболу

Текст: Максим Домчев
Сборная России по мини-футболу выиграла и третий матч группового раунда чемпионата Европы по мини-футболу, уверенно переиграв команду Польши - 5:1. Россияне вышли в плей-офф с первого места в группе.
Фото: vk.com/amfr_official Фото: vk.com/amfr_official
Фото: vk.com/amfr_official

Сборная России вышла на этот матч, уже гарантировав себе место в плей-офф. Но в случае успеха во встрече с командой Польши россияне обеспечили бы себе первое место в группе, что дало бы более легкого соперника в плей-офф.

Фото: vk.com/teamrussia
Сборная России разгромила Хорватию на Евро-2022 по мини-футболу

В первом тайме команда Сергея Скоровича завладела инициативой и открыла счет на 6-й минуте после удара Антона Соколова. Даниил Давыдов закрепил успех, но незадолго до перерыва редкая на этом турнире ошибка обороны привела к голу сборной Польши.

После перерыва забивала только сборная России. Дубль Ивана Чишкалы и точный удар Ивана Милованова установили окончательный результат - 5:1.

Россияне вышли в плей-офф Евро-2022, а соперник определится позже.

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