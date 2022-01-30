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30.01.2022 19:56
Рубрика: Спорт

Единая лига объявила составы на "Матч Звезд"

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Единая лига объявила составы на "Матч Звезд", который пройдет 20 февраля в Москве в формате "россияне - легионеры". Выбор игроков проходил в три этапа: голосование болельщиков, выбор СМИ, выдача специальных приглашений непосредственно от Лиги.
Дэниел Хэкетт из чемпионского состава ЦСКА в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф. Фото: Михаил Синицын/РГ Дэниел Хэкетт из чемпионского состава ЦСКА в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф. Фото: Михаил Синицын/РГ
Дэниел Хэкетт из чемпионского состава ЦСКА в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф. Фото: Михаил Синицын/РГ

В состав команды "Звезды России" приглашения получили лидер за всю историю турнира по числу проведенных матчей капитан ЦСКА Никита Курбанов, дебютировавший в сборной в 32 (!) года форвард БК "Нижний Новгород" Сергей Торопов.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Ряды "Звезд Мира" Лига пополнила итальянцем американского происхождения Дэниелом Хэкеттом (ЦСКА) и имеющим богатый опыт выступлений в НБА представителем США из казанского УНИКСа Айзейей Кэнааном.

Итоговый список наших звезд: Курбанов, Джоэл Боломбой, Алексей Швед (все - ЦСКА), Торопов, Антон Астапкович, Иван Стребков (БК "НН"), Дмитрий Кулагин, Сергей Карасев (оба - "Зенит", СПб), Евгений Колесников ("Автодор", Саратов), Евгений Воронов ("Парма", Пермь), Андрей Воронцевич (УНИКС), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань").

Сборная легионеров такая: Хэкетт, Иффе Лундберг (Дания), Торнике Шенгелия (Грузия, все - ЦСКА), Кэнаан, Джон Браун (США), Марио Хезонья (Хорватия, все - УНИКС), Эрик Макколлум, Джонатан Мотли (оба - США, "Локомотив-Кубань"), Билли Бэрон, Джордан Мики (оба - США, "Зенит"), Кенни Чери (Канада, "Автодор"), Энтони Хики (США, "Астана").

Комментарий

Илона Корстин, гендиректор Единой лиги:

- Принимать решения по wild card на этот раз было непросто, много достойных кандидатур. Вкратце объясню наш выбор. Курбанов - один из лучших российских игроков, рекордсмен Лиги по числу матчей. Торопов в этом сезоне ярко дебютировал за сборную России, набрав в первом матче 17 очков, он второй по эффективности в БК "НН". Кэнаан с УНИКСом вышел на новый уровень и отличается своей уверенностью. Хэкетт уже четвертый сезон в Лиге, в прошлом сезоне был признан самым ценным игроком плей-офф, здорово помог ЦСКА завоевать чемпионский титул.

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