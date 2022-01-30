Медведев выиграл первый сет у Надаля с двумя брейками

Россиянин Даниил Медведев ведет 1:0 по сетам в финальном матче Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису против испанца Рафаэля Надаля.

В стартовой партии Медведев выглядел значительно увереннее своего оппонента, сделав сразу два брейка и не отдав ни одной своей подачи. В итоге 6:2, сет остался за российским спортсменом.

Во втором сете Даниил уступал 1:4, но сумел вернуться в игру и сделать обратный брейк. На данный момент счет во второй партии 5:5.