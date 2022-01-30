Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл легендарный марафон "Марчалонга"

Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду "Русская зима", стал победителем легендарного марафона "Марчалонга" в Италии в рамках серии Ski Classics. "Бронза" у еще одного нашего соотечественника Максима Вылегжанина.

Интересно, что подавляющую часть дистанции, порядка 60 км, 29-летний Вокуев прошел в одиночку, так как сразу оторвался от преследователей на две минуты. Финишировал он через 2 часа 51 минуту 57,6 секунды после старта.

"Марчалонга" проводится с 1971 года. Вокуев стал лишь третьим лыжником из нашей страны, добившимся здесь триумфа. В 1980-м марафон выигрывал Иван Гаранин, а в 2018-м победу праздновал Илья Черноусов. В прошлом году Вокуев стал по итогам "Марчалонги" третьим.