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30.01.2022 20:01
Рубрика: Спорт

Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл легендарный марафон "Марчалонга"

Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8668)
Российский лыжник Ермил Вокуев, представляющий команду "Русская зима", стал победителем легендарного марафона "Марчалонга" в Италии в рамках серии Ski Classics. "Бронза" у еще одного нашего соотечественника Максима Вылегжанина.
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Интересно, что подавляющую часть дистанции, порядка 60 км, 29-летний Вокуев прошел в одиночку, так как сразу оторвался от преследователей на две минуты. Финишировал он через 2 часа 51 минуту 57,6 секунды после старта.

"Марчалонга" проводится с 1971 года. Вокуев стал лишь третьим лыжником из нашей страны, добившимся здесь триумфа. В 1980-м марафон выигрывал Иван Гаранин, а в 2018-м победу праздновал Илья Черноусов. В прошлом году Вокуев стал по итогам "Марчалонги" третьим.

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