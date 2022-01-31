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31.01.2022 21:13
Рубрика: Спорт

В BetBoom рассказали о крупнейших выигрышах на Australian Open 2022

Подошел к концу Australian Open 2022 - открытый чемпионат Австралии по теннису, один из четырех турниров "Большого шлема". В драматичном финале Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева, благодаря чему стал рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Испанец стал первым теннисистом, выигравшим турнир "Большого шлема" 21 раз.

"Теннис входит в топ-3 видов спорта по популярности среди клиентов BetBoom. В январе на теннис ставили на 12% больше, чем в успешном ноябре - это позволило ему и вовсе стать вторым по объему ставок после футбола. Это было ожидаемо, во время проведения турниров "Большого шлема" мы всегда наблюдаем большой прирост ставок на теннис. А чтобы нашим клиентам было комфортно заключать пари, мы предоставляем им возможность смотреть практически все трансляции больших теннисных турниров на нашем сайте", - подвел итоги Australian Open 2022 президент BetBoom Константин Макаров.

Самый крупный выигрыш на Australian Open был в финале - 765 тысяч рублей. Беттор поставил в лайве 290 тысяч на победу Надаля с коэффициентом 2,64. Кстати, до начала игры фаворитом в BetBoom был Медведев. Коэффициент на его победу составлял 1,52, а на испанца - 2,37. Бетторы тоже верили в россиянина − на него в финале поставило 59% пользователей. Кстати, перед стартом турнира коэффициент на победу Надаля был 8.00.

Самая крупная ставка на турнир - 597 413 рублей на победу Циципаса во 2-м гейме 4-м сете в игре против Синнера. Ставка с коэффициентом 1,17 зашла.

Самый крупный зашедший коэффициент - 85, был на точный счет в сете в матче Эванса против Оже-Альяссима (3-й сет - счет: 1:6).

Спорт Теннис