В BetBoom рассказали о крупнейших выигрышах на Australian Open 2022

Подошел к концу Australian Open 2022 - открытый чемпионат Австралии по теннису, один из четырех турниров "Большого шлема". В драматичном финале Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева, благодаря чему стал рекордсменом по количеству побед на турнирах "Большого шлема". Испанец стал первым теннисистом, выигравшим турнир "Большого шлема" 21 раз.

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Самый крупный выигрыш на Australian Open был в финале - 765 тысяч рублей. Беттор поставил в лайве 290 тысяч на победу Надаля с коэффициентом 2,64. Кстати, до начала игры фаворитом в BetBoom был Медведев. Коэффициент на его победу составлял 1,52, а на испанца - 2,37. Бетторы тоже верили в россиянина − на него в финале поставило 59% пользователей. Кстати, перед стартом турнира коэффициент на победу Надаля был 8.00.

Самая крупная ставка на турнир - 597 413 рублей на победу Циципаса во 2-м гейме 4-м сете в игре против Синнера. Ставка с коэффициентом 1,17 зашла.

Самый крупный зашедший коэффициент - 85, был на точный счет в сете в матче Эванса против Оже-Альяссима (3-й сет - счет: 1:6).