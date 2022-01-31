Гол и передача российского форварда "Миннесоты" Кирилла Капризова принесли победу "дикарям" в матче против "Айлендерс".

Минувшей ночью "Миннесота" встречалась с "Нью-Йорк Айлендерс" и добилась победы - 4:3. "Дикари" открыли счет на четвертой минуте после точного броска Брэндона Дюхайма. Почти через минуту Йоэль Эрикссон Эк закрепил успех "Миннесоты" после передачи Кирилла Капризова. "Островитяне" сумели до перерыва отыграть одну шайбу - отличился Брок Нельсон.

Во второй 20-минутке Мэтт Болди увеличил отрыв от соперника, но Росс Джонстон сделал счет 3:2.

На 52-й минуте свою 18-ю шайбу в сезоне забросил Капризов, результативная серия которого теперь насчитывает 11 матчей. "Айлендерс" сумели отличиться еще раз стараниями Оливера Вальстрема, но спасти игру им не удалось.

Благодаря двум набранным очкам Капризов обновил свой рекорд результативности в НХЛ. В прошлом сезоне в 52 матчах он набрал 51 очко, сейчас же он достиг отметки 52 очка в 39 играх.