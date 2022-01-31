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31.01.2022 21:20
Рубрика: Спорт

Мохаммед Салах вывел Египет в полуфинал Кубка Африки

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Стали известны все участники полуфинальной стадии Кубка африканских наций (КАН), проходящего в Камеруне. В среду Буркина-Фасо встретится с Сенегалом, а днем позже хозяева сыграют с Египтом.
Фото: Thaier Al-Sudani/ REUTERS Фото: Thaier Al-Sudani/ REUTERS
Фото: Thaier Al-Sudani/ REUTERS

Еще до начала турнира главная интрига сводилась к тому, сумеет ли суперзвезда "Ливерпуля" Мохаммед Салах завоевать первый трофей со сборной. С "мерсисайдцами" Салах выиграл кучу трофеев, в том числе и Лигу чемпионов с английским первенством. А вот с национальной командой египтянину все время не везло. В 2017 году "фараоны" были близки к победе в Кубке Африки, но в финале уступили как раз камерунцам. Так что теперь у подопечных Карлуша Кейруша будет шанс взять реванш.

Фото: EPA
Определились все четвертьфинальные пары Кубка Африки

Что касается непосредственно Салаха, то лидер египтян продолжает забивать и остается главной ударной силой своей сборной. Именно его гол принес "фараонам" первую победу в нынешнем розыгрыше КАН над Гвинеей-Бисау (1:0), а в четвертьфинале с Марокко (2:1) Мохаммед забил и отдал голевой пас. Всего в 31 матче в этом сезоне за "Ливерпуль" и национальную команду Салах отличился 25 раз.

- Сегодня Салах был великолепен, но это то, чего вы ожидаете от лучшего футболиста мира. Мохаммед в потрясающей форме, он невероятно важен для нас, - отметил после встречи с марокканцами главный тренер египтян Карлуш Кейруш. - Конечно, мы можем завоевать Кубок. Несмотря на травмы, другие проблемы, ребята движутся к мечте. С уважением относимся к Камеруну - это очень сильный соперник, тем более они играют дома. Но для нас нет ничего невозможного. Нужно подготовиться к противостоянию с ними, и все будет хорошо.

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