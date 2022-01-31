Поздняков: Есть реальные опасения, что тяжелая атлетика может потерять место в олимпийской программе

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в интервью "РГ" высказал опасения за судьбу тяжелой атлетики в программе Олимпийских игр.

Поздняков высказался о будущем в программе летних Олимпиад бокса и тяжелой атлетики, которые могут быть исключены из программы Игр-2028 года.

Глава ОКР уверен, что бокс сохранит место в олимпийской семье, а перспективы тяжелой атлетики, по его мнению, менее радужные.

"Программа Олимпийских игр фиксируется за год до предыдущей Олимпиады. Например, в 2023 году должна быть зафиксирована программа для Игр-2028. Что касается тех видов спорта, которые вы перечислили, здесь у всех разная ситуация. В случае бокса это вопрос взаимоотношений международной спортивной федерации и МОК. Да, в предыдущие годы у бокса были проблемы, относящиеся к системе судейства. Возникали небезосновательные подозрения, что проводились манипуляции с результатами. Вопрос в этой плоскости. А олимпийские перспективы бокса не подвергаются сомнению. Боксерские соревнования на Олимпиадах проводиться будут, другое дело, неясно, кто именно будет отвечать за их организацию. Либо это будет международная федерация, либо, как в Токио, этим займется непосредственно МОК", - сказал Поздняков.

"Что касается пятиборья, у меня также нет сомнений, что оно останется в программе. Как вы знаете, международная федерация приняла решение исключить конные состязания из пятиборья, поэтому до конца 2023 года пятиборцам нужно определиться с заменой, согласовать это с МОК и, что очень важно, провести тестовые соревнования, которые покажут правильность выбранного пути. Ну, а что касается тяжелой атлетики, тут все связано с допингом. И есть реальные опасения, что тяжелая атлетика может потерять место в олимпийской программе. Негатив по всему миру, связанный с допинговыми случаями, не делает более очевидными олимпийские перспективы тяжелой атлетики", - отметил Поздняков.

Полное интервью с главой ОКР, четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях Станиславом Поздняковым - в ближайшем номере "Российской газеты".