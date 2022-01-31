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31.01.2022 21:29
Рубрика: Спорт

Российский теннисист Медведев выдал пронзительную речь после финала с Надалем

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8669)
Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на поражение в финале Открытого чемпионата Австралии от Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

Медведев - один из самых неординарных спортсменов в мире. Он всегда искренен, откровенен, эмоционален. Зачастую во многом из-за своего характера Даниилу приходится бороться не только на корте против очередного соперника, но и трибун. На прошедшем Australian Open в Мельбурне практически в каждом матче россиянина освистывали, мешали подавать, да и судьи вели себя не слишком корректно. В историческом поединке с Надалем зрители несколько раз свистели в момент второй подачи Даниила, на что Медведев резонно указал рефери. Однако судья на вышке не сделал болельщикам предупреждения.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Медведев назвал идиотами зрителей финала Australian Open

После финала Медведев выдал пронзительный монолог, из которого многое становится ясно. Вначале он рассказал о своем пути в теннисе, о том, как несколько лет назад и не мечтал оказаться на корте против величайших теннисистов и даже обыгрывать их, о своих падениях, триумфах. Напоследок Даниил высказался о и болельщиках, проявляющих к нему неуважение, и о том, почему зрители на крупных турнирах предпочитают не болеть за россиян.

- Сегодня во время матча я перестал мечтать. Буду играть за Россию, потому что оттуда всегда чувствую огромную поддержку. Если перед "Ролан Гаррос" или Уимблдоном в Москве будет турнир на харде, я поеду туда, даже если пропущу один из "Шлемов". Что касается зрителей, - один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: "Вперед, Даниил!" - и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Думаю, национальность играет роль. Какое-то время наш теннис был на спаде, но сейчас из-за меня, Рублева, Хачанова, Карацева, снова переживает взлет. Это здорово. Надеюсь, мы и дальше будем привлекать новых болельщиков. Но я заметил, что когда мы выходим на корт против кого-нибудь из другой страны, люди болеют за них, а не за нас, - отметил Даниил.

Тем временем

Медведев остался второй ракеткой мира по итогам Australian Open. Россиянин набрал 10 125 очков и сократил отставание от лидера рейтинга серба Новака Джоковича, имеющего в активе 11 015 баллов. Отрыв Джоковича до того составлял 2080 очков, теперь же уменьшился до 890. Победитель соревнований в Мельбурне Рафаэль Надаль занимает пятую строчку (6875 очков). В топ-10 находится еще один россиянин - Андрей Рублев, опустившийся с шестой позиции на седьмую (4830 баллов).

Спорт Теннис Australian Open - 2022