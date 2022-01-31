Российский теннисист Медведев выдал пронзительную речь после финала с Надалем

Российский теннисист Даниил Медведев эмоционально отреагировал на поражение в финале Открытого чемпионата Австралии от Рафаэля Надаля (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7).

Медведев - один из самых неординарных спортсменов в мире. Он всегда искренен, откровенен, эмоционален. Зачастую во многом из-за своего характера Даниилу приходится бороться не только на корте против очередного соперника, но и трибун. На прошедшем Australian Open в Мельбурне практически в каждом матче россиянина освистывали, мешали подавать, да и судьи вели себя не слишком корректно. В историческом поединке с Надалем зрители несколько раз свистели в момент второй подачи Даниила, на что Медведев резонно указал рефери. Однако судья на вышке не сделал болельщикам предупреждения.

После финала Медведев выдал пронзительный монолог, из которого многое становится ясно. Вначале он рассказал о своем пути в теннисе, о том, как несколько лет назад и не мечтал оказаться на корте против величайших теннисистов и даже обыгрывать их, о своих падениях, триумфах. Напоследок Даниил высказался о и болельщиках, проявляющих к нему неуважение, и о том, почему зрители на крупных турнирах предпочитают не болеть за россиян.

- Сегодня во время матча я перестал мечтать. Буду играть за Россию, потому что оттуда всегда чувствую огромную поддержку. Если перед "Ролан Гаррос" или Уимблдоном в Москве будет турнир на харде, я поеду туда, даже если пропущу один из "Шлемов". Что касается зрителей, - один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: "Вперед, Даниил!" - и тысяча людей сразу шипит. Мертвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Не уверен, что после 30 лет у меня останется желание играть в теннис. Думаю, национальность играет роль. Какое-то время наш теннис был на спаде, но сейчас из-за меня, Рублева, Хачанова, Карацева, снова переживает взлет. Это здорово. Надеюсь, мы и дальше будем привлекать новых болельщиков. Но я заметил, что когда мы выходим на корт против кого-нибудь из другой страны, люди болеют за них, а не за нас, - отметил Даниил.

Тем временем

Медведев остался второй ракеткой мира по итогам Australian Open. Россиянин набрал 10 125 очков и сократил отставание от лидера рейтинга серба Новака Джоковича, имеющего в активе 11 015 баллов. Отрыв Джоковича до того составлял 2080 очков, теперь же уменьшился до 890. Победитель соревнований в Мельбурне Рафаэль Надаль занимает пятую строчку (6875 очков). В топ-10 находится еще один россиянин - Андрей Рублев, опустившийся с шестой позиции на седьмую (4830 баллов).