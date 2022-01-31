Скелетонисты Рукосуев и Романов заменят Трегубова и Семенова на ОИ в Пекине

Как сообщил старший тренер сборной России по скелетону Денис Алимов, из-за положительных тестов на коронавирус в Пекине не смогут выступить Никита Трегубов и Владислав Семенов. Вместо них в Китае стартуют запасные спортсмены Евгений Рукосуев и Даниил Романов.

"Принято решение, что в команду войдут запасные спортсмены Евгений Рукосуев и Даниил Романов, так как у Никиты Трегубова и Владислава Семенова выявлены положительные тесты ПЦР. Евгений и Даниил сегодня вылетят вместе с нами в Пекин в составе сборной России, только что мы получили авиабилеты на них", - приводит слова Алимова РИА Новости.

Также на Олимпиаде в Пекине выступит самый титулованный российский скелетонист Александр Третьяков - олимпийский чемпион Сочи и бронзовый призер Игр-2010.