Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России

Беседовать с президентом Олимпийского комитета России, четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях Станиславом Поздняковым накануне Игр стало уже хорошей традицией для "РГ". И сейчас, сидя в его кабинете в ОКР, мы снова пообщались лично незадолго до поездки в Китай. Конечно, много говорили о жестких антиковидных протоколах на Играх, о реальных страхах и стрессах спортсменов и "страшилках" из интернета. Но Поздняков - не из пугливых. Он уверен, что Олимпиада пройдет успешно для российской команды.

Отменять нельзя, проводить

Станислав Алексеевич, как помог опыт Токио - первой Олимпиады, проведенной в условиях пандемии, подготовиться к Пекину?

Станислав Поздняков: Первое, что необходимо сказать: опыт Токио убедил нас в том, что Олимпийские игры в период пандемии проводить можно. Это, наверное, самый главный вывод, который мы сделали. Нельзя отказываться от спортивных соревнований и международных в том числе. Нужно просто искать новые подходы, антиковидные протоколы, которые позволят минимизировать риски. Второй момент тоже достаточно важный. Проведение Олимпийских игр может способствовать дальнейшей консолидации олимпийского движения. Об этой общей объединяющей идее говорил президент МОК Томас Бах. Олимпийские игры - как некий свет в конце тоннеля, к которому идет все спортивное сообщество. Ну и, в-третьих, по мотивам Игр в Токио мы создали ряд различных административных и технических регламентов в ОКР, которые нам помогали в подготовке уже к Пекину.

И все же некоторые сложности возникали. Например, с участием наших фристайлистов и конькобежцев в квалификационных стартах в Северной Америке…

Станислав Поздняков: Сложности с проведением международных соревнований на самом деле стали серьезным фактором, влияющим на квалификацию к Играм. В Токио программа в какой-то момент была свернута, но большинство международных федераций успели провести отбор, что позволило получить довольно ясные результаты. Так что все сильнейшие спортсмены были представлены. Нынешней зимой ситуация складывалась несколько хуже. Достаточно большое количество стартов проводилось на разных континентах, и признание или непризнание странами вакцин друг друга, конечно, сыграло негативную роль.

Поэтому ряд спортсменов - российских и из соседних стран, привитых привычным нам "Спутником V", не смогли принять участие в этапах Кубка мира в США и Канаде. В этой связи обращает на себя внимание конструктивный подход Оргкомитета Игр в Пекине, который в рекомендациях одобрил использование любой зарегистрированной в каждой стране-участнице вакцины. В будущем, я думаю, организаторы соревнований и международные спортивные федерации должны находить те площадки, которые смогут предоставить равные условия для всех. Ситуация с ковидом никуда не уходит, во всяком случае пока. И это надо учитывать. Что касается квалификации сборных по фристайлу и конькобежному спорту, то мы сразу же обратились в МОК и международные федерации и до последнего отстаивали свою позицию по ряду спортсменов. Небезуспешно, замечу.

Вакцинация и акклиматизация

Если продолжить тему вакцинации, то для совершеннолетних спортсменов прививка - обязательное условие въезда в Китай. Как с этим обстоит дело в сборной России?

Станислав Поздняков: В регламенте Оргкомитета четко сказано, что без прохождения 21-дневного карантина в Играх могут принять участие только полностью вакцинированные спортсмены.

Не было ни одной заявки от наших федераций о том, что кто-то из кандидатов в сборную готов уйти на такую изоляцию. 100 процентов наших спортсменов вакцинированы. За исключением несовершеннолетних, для которых это не является обязательным условием.

Соревнования на зимних Играх стартуют уже 2 февраля в пекинском национальном плавательном комплексе. Первыми на лед выйдут смешанные пары в турнире по керлингу. Фото: Getty Images

Где проходили акклиматизационные сборы и как команды по разным видам спорта добираются до места событий?

Станислав Поздняков: География достаточно широкая. Ряд спортсменов лыжных дисциплин готовились в Европе. Логика здесь понятна. Там закончились последние перед Играми этапы Кубка мира, и спортсмены продолжали тренировки. Другая часть готовилась в Сочи, в Красной Поляне. Еще одна группа - на подмосковных федеральных базах. Сборная по фигурному катанию закончила подготовку в Красноярске. Команда по фристайлу - в Челябинской области, по конькобежному спорту - в Иркутске. Нашей задачей было использовать географическое преимущество России, ее многочисленные часовые пояса для акклиматизации. Те же, кто готовится на европейской части, как правило, заезжают в олимпийские деревни заранее.

Олимпийские игры в период пандемии проводить можно. Это, наверное, самый главный вывод, который мы сделали

Не паникуем, а усиливаем контроль

Организаторы предупредили, что в Пекине за соблюдением антиковидного регламента будут следить строже, чем в Токио. За нарушение к спортсменам будут применяться очень жесткие санкции вплоть до дисквалификации. Как относитесь к таким мерам?

Станислав Поздняков: Негативно отношусь к любому нарушению установленных правил или регламентов. Каждый спортсмен, который приезжает на Олимпийские игры, по факту автоматически принимает все антиковидные протоколы и должен их соблюдать. В Токио контроль был в большей степени отдан на откуп самим участникам в расчете, что они будут добросовестно выполнять все предписания. Организаторы Пекина внесли поправки. Думаю, те случаи, которые были в Токио, не повторятся в Пекине. Система безопасности олимпийского периметра исключит такую возможность.

В СМИ также муссировалась разная информация по поводу карантина в случае обнаружения коронавируса. В частности, энхаэловцев запугали 21 днем изоляции после положительного теста. Как на самом деле?

Станислав Поздняков: Того, кто сдал два положительных теста, первый и повторный, помещают на карантин, и нужно проходить ежедневное тестирование. Два последовательных отрицательных теста в разные дни при условии отсутствия температуры и других признаков респираторного заболевания дадут возможность спортсмену выступить. То есть даже при такой ситуации сохраняется шанс принять участие в соревнованиях. Но надо иметь в виду специфику разных видов спорта. Есть хоккейный турнир, который проходит на протяжении всей Олимпиады. А есть дисциплины, где у участников всего один день, чтобы стартовать. Для них, для их окружения, к сожалению, положительный тест может стать большой спортивной трагедией.

Из-за ситуации с коронавирусом в преддверии Олимпиады звучали призывы перенести Игры на другой срок. Были ли колебания в МОК по этому поводу? И ваше мнение на этот счет?

Станислав Поздняков: Обсуждения велись в том ключе, что необходимо составить исчерпывающий список мер, которые позволят провести безопасные Игры как для спортсменов, так и для местных жителей. Перенос Игр в Токио с 2020 на 2021 год был в первую очередь вызван тем, что тогда человечество оказалось не готово к пандемии в полной мере. Не были выработаны медицинские протоколы и четкие схемы лечения, линия поведения и так далее. Сейчас, когда это все есть, перенос на какой-либо период становится бессмысленным. Вариант отмены также не рассматривался. Китай показал, что серьезно отнесся к роли организатора и делает все возможное, чтобы главное спортивное событие года прошло максимально безопасно.

В Пекин едем с оптимизмом

Авторитетное статистическое агентство Gracenote пророчит сборной России наибольшее количество медалей за всю историю выступлений отечественной команды на зимних Олимпиадах. А какого результата ждете вы?

Станислав Поздняков: У нас есть собственная статистика результатов российских спортсменов в межолимпийском цикле. Выступали наши очень успешно: было завоевано рекордное количество чемпионских титулов. Поэтому определенный оптимизм присутствует. Другое дело, что не все соревнования удалось провести, не на всех смогли выступить сильнейшие. Это вносит в прогнозы определенную погрешность. Что касается нашего видения, российская команда способна достичь результата в 30 медалей, и на эту цифру мы будем ориентироваться.

Для попадания в тройку общекомандного зачета этого хватит?

Станислав Поздняков: Здесь ситуация может развиваться по-разному. В Токио мы завоевали 71 медаль: по нашим представлениям, этого должно было хватить для попадания в тройку. Но никто не ожидал, что настолько успешно выступят хозяева Игр или, например, британцы. Поэтому прогнозы - дело неблагодарное.

По словам главы ОКР, на играх в Пекине российская команда способна достичь результата в 30 медалей

Вопрос вам не как президенту ОКР, а скорее как болельщику. За какими видами спорта на этой Олимпиаде будете следить с особым интересом?

Станислав Поздняков: Я, как человек, проживший всю свою жизнь в спорте, интересующийся спортом, и речь не только о фехтовании, буду смотреть и хоккей, и лыжные гонки, и биатлон, и конькобежный спорт, и фристайл, да практически все, куда буду успевать. Во всех тех дисциплинах, где выступают наши ребята, я буду за них болеть.

Но первым вы упомянули хоккей…

Станислав Поздняков: Я просто в "Золотой шайбе" участвовал в детстве (смеется).

В случае успешного выступления наших ребят ждете ли вы провокаций, как это было в Токио? Проводился ли в связи с этим некий инструктаж среди спортсменов?

Станислав Поздняков: Безусловно, опыт Токио, подсказал нам, что мы делаем абсолютно правильные вещи, информируя спортсменов не только о возможности подобного рода провокаций, но и о правильном реагирований на такие вещи. Кроме того, в Японии мы обращали внимание коллег из МОК и Оргкомитета на то, что на крупных мировых форумах провокационное поведение соперников неприемлемо. Мы стремимся к тому, чтобы все члены нашей делегации чувствовали себя комфортно и могли концентрироваться на своих выступлениях. Именно поэтому мы должны максимально информировать их о том, что может произойти в олимпийский период. Конечно, специфика места проведения Игр, я имею в виду Китай, минимизирует риски атак на наших спортсменов, но, если что, они будут подготовлены.

Некоторые страны объявили дипломатический бойкот Игр. Как относитесь к тому, что спорт продолжают смешивать с политикой?

Станислав Поздняков: Практика дипломатических бойкотов - тупиковая история. С точки зрения спорта она не несет никакого смысла. Политики пытаются вмешаться в целостность олимпийского движения. Перечеркиваются идеи, которые вкладывал в олимпийское движение барон де Кубертен, а именно сделать посредством спорта мир лучше, выстраивать мосты, а не разрушать их. Ведь в мире осталось не так много областей, в которых можно пытаться уходить от политических распрей. Это культура и спорт. Надеюсь, что, несмотря на происходящее, люди, которые мыслят прогрессивно и гораздо шире политических рамок, сделают правильные выводы.

Боксу быть, а за тяжелую атлетику тревожно

В программу ОИ-2022 вошло семь новых дисциплин, в основном это смешанные дисциплины в шорт-треке, прыжках на лыжах с трамплина, в лыжной акробатике, сноуборд-кроссе. Как относитесь к этой тенденции?

Станислав Поздняков: Одна из задач международного олимпийского движения - это гендерно сбалансированные Игры. Поэтому механизм создания смешанных эстафет запущен уже достаточно давно. Летние дисциплины этот этап тоже прошли. В том же фехтовании пытались сделать смешанные дисциплины. Есть виды спорта, где это возможно сделать, а есть единоборства, где физически такой подход нереален. Смотрятся смешанные эстафеты достаточно интересно. В том же биатлоне все уже к миксту привыкли. Допускаю, что смешанные дисциплины появятся и в других видах спорта, где это осуществимо.

Одни дисциплины входят в олимпийскую программу, другие оказываются на грани исключения. Даже если речь идет о таких исконно олимпийских видах спорта, как бокс, пятиборье и тяжелая атлетика, которые мы можем не увидеть на Играх-2028. Что вы думаете по этому вопросу?

Станислав Поздняков: Программа Олимпийских игр фиксируется за год до предыдущей Олимпиады. Например, в 2023 году должна быть зафиксирована программа для Игр-2028. Что касается тех видов спорта, которые вы перечислили, здесь у всех разная ситуация. В случае бокса это вопрос взаимоотношений международной спортивной федерации и МОК. Да, в предыдущие годы у бокса были проблемы, относящиеся к системе судейства. Возникали небезосновательные подозрения, что проводились манипуляции с результатами. Вопрос в этой плоскости. А олимпийские перспективы бокса не подвергаются сомнению. Боксерские соревнования на Олимпиадах проводиться будут.

На Зимней Олимпиаде в Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Другое дело - неясно, кто именно будет отвечать за их организацию. Либо это будет международная федерация, либо, как в Токио, этим займется непосредственно МОК. Что касается пятиборья, у меня также нет сомнений, что оно останется в программе. Как вы знаете, международная федерация приняла решение исключить конные состязания из пятиборья, поэтому до конца 2023 года пятиборцам нужно определиться с заменой, согласовать это с МОК и, что очень важно, провести тестовые соревнования, которые покажут правильность выбранного пути. Ну, а что касается тяжелой атлетики, тут все связано с допингом. И есть реальные опасения, что тяжелая атлетика может потерять место в олимпийской программе. Негатив по всему миру, связанный с допинговыми случаями, не делает более очевидными олимпийские перспективы тяжелой атлетики.

Вернемся к Олимпиаде в Пекине. На церемонию открытия смогут попасть все желающие спортсмены?

Станислав Поздняков: Для спортсменов ограничений нет. Есть ограничения по официальным лицам, число которых будет минимизировано.

А кто у нас будет знаменосцем? Наверняка мысли по этому поводу уже есть.

Станислав Поздняков: Мысли есть, но мы объявим о своем выборе за несколько дней до церемонии открытия. Этому есть логическое объяснение. Все спортсмены для начала должны благополучно добраться до Пекина, до олимпийской деревни. Как ни планируй, всегда остается место для неожиданностей.