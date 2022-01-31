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31.01.2022 22:48
Рубрика: Спорт

Стал известен наставник польской сборной по футболу

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 21(8669)
Новым главным тренером сборной Польши по футболу, с которой Россия сыграет 24 марта в полуфинале стыкового турнира чемпионата мира, стал экс-наставник "Легии" Чеслав Михневич.
Фото: Tiziana FABI / AFP Фото: Tiziana FABI / AFP
Фото: Tiziana FABI / AFP

Контракт с Михневичем рассчитан до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества. Во многом судьба специалиста зависит от итогов грядущих стыковых встреч.

Фото: Thaier Al-Sudani/ REUTERS
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Помимо Михневича, польская федерация футбола рассматривала еще несколько кандидатов на вакантную должность. Основными кандидатами считались экс-наставник "красно-белых" Адам Навалка и бывший рулевой "Дженоа" Андрей Шевченко. Сообщалось, что поляки уже почти договорились с Шевченко, но сделка сорвалась из-за действующего соглашения украинца с итальянским клубом. Что касается Навалки, то в последний момент выбор пал на Михневича.

- Окончательный состав команды будет определен к концу недели. Считаю, что 50 дней до матча с Россией - это очень много. Во-первых, я постараюсь познакомиться с самыми важными футболистами, составляющими костяк сборной. Скоро встречусь с Робертом Левандовски. Моего визита могут ожидать также Камил Глик, Гжегож Крыховяк и Петр Зелиньски. Мне надо прислушаться к советам опытных ребят, которые уже многое пережили в карьере. В этом состоит тренерская мудрость, - отметил Михневич.

Напомним: польская команда осталась без тренера в конце декабря, когда с большим скандалом свой пост покинул Паулу Соуза. Несмотря на действующий договор, португалец решил возглавить бразильский "Фламенго".

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