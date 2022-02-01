Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира уже в феврале

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии (выход в финал) обезопасил себя от ближайших преследователей, претендовавших на его место в рейтинге ATP.

Более того - у Медведева есть шансы обойти лидера списка Новака Джоковича до конца февраля. Произойти это может в нескольких случаях. Первое - если Даниил выиграет турнир в Роттердаме (7-13 февраля) и заработает 500 очков. К 21 февраля (когда будет опубликован обновленный рейтинг) сгорят очки за Australian Open-2021. У Джоковича было 2000 очков за титул, у Медведева - 1200 за финал. И разница между ними сократится до 440 баллов. В случае победы в Нидерландах россиянин может перекрыть это отставание.

При этом стоит учесть, что на неделе с 14 по 20 февраля пройдет сразу несколько соревнований - ATP-500 в Рио-де-Жанейро и ATP-250 в Дохе и Марселе. Ни Новак, ни Медведев на эти турниры пока не заявлены. Но если они получат уайлд-кард (специальное приглашение) и наберут очки, то расклады могут поменяться как в одну, так и в другую сторону.

Кроме того, Медведев может стать лидером мирового рейтинга 28 февраля, если к тому моменту ни он, ни Джокович не сыграют ни на одном турнире или просто не наберут очков. В последний день зимы у серба сгорят 500 очков за триумф в Дубае-2020. В случае отсутствия заработанных до этого периода очков у обоих преимущество в рейтинге будет уже у Даниила, а Новак отстанет на 60 баллов.