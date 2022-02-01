Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира уже в феврале

Новости

Небензя счел провокацией заседание СБ ООН по Украине 23:16
Названы кожные симптомы, которые могут свидетельствовать об "омикроне" 23:06
Гринвуд повторно арестован по подозрению в изнасиловании и угрозах убийства 22:57
Мишустин поздравил Патриарха Кирилла с годовщиной интронизации 22:50
Постпред РФ в ООН: Россию не надо выставлять стороной Минских соглашений 22:40
Небензя: Россия никогда не грозила перекрыть газ Европе 22:38
Видео: Трусова и Щербакова заселились в олимпийский отель 22:24
Небензя: Лавров не посетит Нью-Йорк в ходе председательства РФ в СБ ООН 22:16
В ВОЗ назвали три признака скорого улучшения ситуации с пандемией 22:16
Постпред РФ в ООН: Российских войск на границе с Украиной нет 22:09
Патриарх Кирилл: Церковь старается сблизить христиан Востока и Запада 22:04
РПЦ: Участие в войне для защиты близких не запрещается Церковью 21:55
В ОПЕК+ ждут превышения "доковидного" уровня спроса на нефть в 2022 году 21:49
Премьер Венгрии Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 21:37
Орбан не увидел у Путина агрессии против Украины 21:35
Легойда: Многие ученые пришли к вере в Бога благодаря науке 21:33
Ученые установили, что COVID-19 может передаваться через слезы 21:13
Депутат предложил дополнить гарантии работников в Трудовом кодексе 21:10
Нападающий ЦСКА Чалов перешел в "Базель" 21:06
Около 3 400 военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 21:03
Покупки книг по духовной литературе выросли почти на треть 21:02
Патриарх Кирилл: Церковь никогда не смирится с расколом и не примет ереси 21:00
Орбан: Антироссийские санкции оказались вреднее для Венгрии, чем для России 21:00
Глава Минсельхоза объяснил, зачем запрещать экспорт аммиачной селитры 21:00
Путин надеется обсудить с Макроном вопросы безопасности и Украину 20:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Почему Европа не выдержит санкций против экспорта газа и нефти из РФ
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
01.02.2022 22:03
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира уже в феврале

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев благодаря выступлению на Открытом чемпионате Австралии (выход в финал) обезопасил себя от ближайших преследователей, претендовавших на его место в рейтинге ATP.
Фото: Simon Baker/AP Фото: Simon Baker/AP
Фото: Simon Baker/AP

Более того - у Медведева есть шансы обойти лидера списка Новака Джоковича до конца февраля. Произойти это может в нескольких случаях. Первое - если Даниил выиграет турнир в Роттердаме (7-13 февраля) и заработает 500 очков. К 21 февраля (когда будет опубликован обновленный рейтинг) сгорят очки за Australian Open-2021. У Джоковича было 2000 очков за титул, у Медведева - 1200 за финал. И разница между ними сократится до 440 баллов. В случае победы в Нидерландах россиянин может перекрыть это отставание.

Фото: Simon Baker/AP
Российский теннисист Медведев выдал пронзительную речь после финала с Надалем

При этом стоит учесть, что на неделе с 14 по 20 февраля пройдет сразу несколько соревнований - ATP-500 в Рио-де-Жанейро и ATP-250 в Дохе и Марселе. Ни Новак, ни Медведев на эти турниры пока не заявлены. Но если они получат уайлд-кард (специальное приглашение) и наберут очки, то расклады могут поменяться как в одну, так и в другую сторону.

Кроме того, Медведев может стать лидером мирового рейтинга 28 февраля, если к тому моменту ни он, ни Джокович не сыграют ни на одном турнире или просто не наберут очков. В последний день зимы у серба сгорят 500 очков за триумф в Дубае-2020. В случае отсутствия заработанных до этого периода очков у обоих преимущество в рейтинге будет уже у Даниила, а Новак отстанет на 60 баллов.

Спорт Теннис