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01.02.2022 22:11
Рубрика: Спорт

"ПСЖ" лишился шансов на Кубок Франции по футболу

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 22(8670)
Кубок Франции по футболу продолжает радовать болельщиков сенсациями: вслед за выходом в четвертьфинал сразу двух команд из четвертого дивизиона ("Версаля" и "Бержерака") на стадии 1/8 финала вылетел из турнира "Пари Сен-Жермен", уступивший по пенальти "Ницце" (0:0, 5:6).
Даже возвращение Лионеля Месси, вышедшего на поле впервые с декабря, не помогло "ПСЖ" одолеть "Ниццу". Фото: EPA Даже возвращение Лионеля Месси, вышедшего на поле впервые с декабря, не помогло "ПСЖ" одолеть "Ниццу". Фото: EPA
Даже возвращение Лионеля Месси, вышедшего на поле впервые с декабря, не помогло "ПСЖ" одолеть "Ниццу". Фото: EPA

"Ницца" прервала семилетнюю серию "ПСЖ", в течение которой парижане непременно добирались как минимум до финала Кубка и шесть раз завоевывали трофей. Что интересно: единственную неудачу столичный клуб потерпел в 2019 году, когда проиграл также по пенальти "Ренну" с тем же счетом, что и "Ницце" - 5:6.

Фото: Getty Images
Месси ведет переговоры о возвращении в "Барселону"

"ПСЖ" не помогло даже возвращение в строй Лионеля Месси, не выходившего на поле с декабря. К слову, аргентинец впервые вышел на поле в составе новой команды под любимой "десяткой". Но это временная акция. В Кубке Франции есть традиция - футболисты стартового состава получают номера с первого по 11-й, а запасные - с 12-го и выше. Поскольку Неймар все еще травмирован, Месси решил взять "десятку".

Можно с уверенностью говорить о том, что нынешний сезон - самый неудачный для Месси с точки зрения статистики. Он не забивает за клуб с 7 декабря, когда аргентинец оформил дубль в поединке Лиги чемпионов с бельгийским "Брюгге". С тех пор Лионель провел семь встреч за "ПСЖ" и не забил ни одного мяча.

- Конечно, я ожидал большего от нашей атаки. Мы уже давно пытаемся улучшить командные взаимодействия и добиться баланса. Дело не в линиях, а в том, чтобы находить свободное пространство, двигать мяч вперед и находить на поле более выгодные позиции. Соперник оставлял нам свободные зоны, но мы не воспользовались нашими шансами. Может ли вылет из Кубка иметь последствия по окончании сезона? Я не знаю, - отметил главный тренер парижской команды Маурисио Почеттино.

Впервые с 2014 года парижане не сыграют в финале Кубка Франции

Для российских болельщиков Кубок Франции должен быть интересен тем, что в нем до сих пор продолжает борьбу "Монако", за который выступает Александр Головин. Экс-полузащитник ЦСКА помог своему клубу одолеть на выезде "Ланс" (4:2) в 1/8 финала, выйдя на замену. Этот поединок стал первым для Головина с 19 декабря.

Благодаря "слепому" жребию в четвертьфинальной стадии есть весьма оригинальные пары. К примеру, вышеупомянутые "Версаль" и "Бержерак" попали друг на друга. Это означает, что в полуфинале в любом случае будет представитель четвертого дивизиона. Повезло со жребием и "Монако", которому предстоит дома встретиться с "Амьеном", выступающим во второй лиге. Самая афишная пара - "Марсель" - "Ницца", плюс "Нант" сыграет с "Бастией" (второй дивизион). Матчи пройдут с 8 по 10 февраля.

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