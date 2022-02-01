Сборная России вышла в полуфинал Евро-2022 по мини-футболу

Во вторник сборная России под руководством Сергея Скоровича в четвертьфинале Евро-2022 встречалась со сборной Грузии, которую дважды победила в отборочном турнире. Россияне были явными фаворитами встречи и в первом тайме создали немало опасных моментов у ворот соперника.

Но пробить явно поймавшего кураж вратаря Звиада Купатадзе пробить так и не удалось. Зато второй тайм порадовал результативной игрой. Открыла счет сборная России после удара Артема Ниязова. Но радость продлилась недолго, и вскоре Бруно Петри восстановил равенство в счете.

После это стало немного тревожно за результат, но на 28-й минуте Иван Чишкала вывел команду вперед. В концовке встречи грузинская команда пошла вперед и голкипер россиян Дмитрий Путилов несколько раз спас команду. А снял все вопросы Чишкала, поразивший пустые ворота - 3:1.

В полуфинале сборная России сыграет с командой Украины, которая днем ранее переиграла Казахстан.