Бразилия побила рекорд Южной Америки по серии без поражений

Сборная Бразилии по футболу не знает поражений в квалификации чемпионата мира в южноамериканской зоне. В очередном матче "желто-зеленые" не оставили никаких шансов парагвайцам, разгромив их со счетом 4:0.

Прямую путевку на первенство планеты "пентакампеоны" обеспечили себе еще в середине ноября благодаря победе с минимальным преимуществом над Колумбией (1:0). После нее у команды Тите наступил небольшой спад - ничьи с Аргентиной (0:0) и Эквадором (1:1). Тем не менее, даже с учетом травмы Неймара и отсутствия турнирной мотивации, бразильцы никому не уступают и вполне могут пройти отборочный цикл без поражений.

К слову, бразильцы не проигрывают 32 матча подряд в квалификации первенства планеты. Это рекорд для южноамериканских сборных, установленный в 1993 году самими "желто-зелеными". Ну а мировое достижение принадлежит испанцам, которые не знали поражений в отборе на ЧМ, 66 встреч кряду с 1993 по 2021 год.

Вторую победу подряд в квалификации одержала Аргентина. Как и Бразилия, "альбиселеста" досрочно забронировала себе путевку на чемпионат мира. В очередном туре подопечные Лионеля Скалони одолели дома Колумбию со счетом 1:0 благодаря голу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Велика вероятность, что первенство планеты в Катаре пройдет без колумбийцев. Четвертьфиналисты чемпионата мира-2014 проводят худший отборочный турнир за много лет. О чем можно говорить, если Хамес Родригес и компания не могут забить уже в седьмой игре подряд? Теперь даже возможные победы над Венесуэлой и Боливией почти наверняка окажутся бесполезными. За два тура до конца квалификации "кофейщики" идут на седьмом месте, отставая от пятого Перу на четыре очка - 17 против 21. Напомним: четыре лучшие южноамериканские сборные попадают напрямую на чемпионат мира, а пятая участвует в межконтинентальных стыках с представителем другой конфедерации.

Что касается аргентинцев, то команда Скалони побеждает и без Лионеля Месси, не приехавшего в этот раз в сборную из-за долгого восстановления после COVID-19. "Альбиселеста" продлила беспроигрышную серию до 29 матчей - это лучшая на данный момент действующая серия среди национальных сборных. Мировой рекорд принадлежит Италии - 37 поединков без проигрышей.

Благодаря двум победам подряд на четвертую строчку поднялись уругвайцы. Вслед за успехом в гостевой встрече с Парагваем (1:0) Луис Суарес и компания разгромили дома Венесуэлу со счетом 4:1. Последний мяч в составе хозяев забил Суарес, реализовавший пенальти. Таким образом, форвард мадридского "Атлетико" обошел Месси по голам (28) в отборах ЧМ, став лучшим бомбардиром в Южной Америке. Также Суарес делит четвертое место в мировой истории, сравнявшись с иранцем Каримом Багери. Впереди только Карлос Руис из Гватемалы (39 мячей), бомбардир сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду (36) и экс-нападающий сборной Ирана Али Даеи (35).

Полностью турнирная ситуация в квалификации в Южной Америке выглядит следующим образом: лидируют здесь бразильцы (39 очков), далее идут Аргентина (35), Эквадор (25), Уругвай (22), Перу (21), Чили (19), Колумбия (17), Боливия (15), Парагвай (13) и Венесуэла (десять).

Тем временем стал известен очередной участник финальной стадии чемпионата мира. Досрочную путевку на турнир завоевала Южная Корея. Ранее на первенство планеты пробились бразильцы, аргентинцы, немцы, французы, бельгийцы, испанцы, англичане, голландцы, датчане, хорваты, сербы, швейцарцы и Иран. Плюс Катар сыграет на соревнованиях на правах хозяина.

"Желто-зеленые" не проигрывают в отборе на чемпионат мира в 32 матчах подряд

В восьмом туре второго группового этапа отборочного цикла в азиатской зоне Южная Корея обыграла на выезде Сирию со счетом 2:0. Лидирует здесь Иран, набравший 22 очка, следом идут Южная Корея (20), ОАЭ (девять баллов), Ливан (шесть), Ирак (пять) и Сирия (два).

На втором групповом этапе 12 сборных разделены на две группы. Прямые путевки получают первые две команды из каждой группы, команды, ставшие третьими, сыграют в стыковых поединках. В другой компании за места в финальном турнире чемпионата мира борются Саудовская Аравия (19 очков), Япония (18) и Австралия (15).