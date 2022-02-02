Дубль Заболотного принес ЦСКА победу над "Виборгом"

ЦСКА, проводящий свой сбор в испанском Кампоаморе, в среду в контрольном матче победил датский "Виборг" 3:2.

Уже на шестой минуте встречи Антон Заболотный вывел армейцев вперед. Но "Виборг" после точного удара Тобиаса Бека восстановил равенство в счете. На 15-й минуте встречи москвичи снова вышли вперед. Свой первый мяч за российский клуб забил новичок команды Хесус Медина. На перерыв армейцы ушли, ведя со счетом 3:1. Во второй раз в матче отличился Заболотный.

Второй тайм не получился столь же ярким. Единственный гол забили игроки "Виборга", а его автором стал Юнес Бакиз.

5 февраля ЦСКА сыграет с другим представителем чемпионата Дании - "Норшелланном".