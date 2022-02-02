На Australian Open Медведеву пришлось сразиться и с Надалем, и с трибунами

Многие эксперты и простые болельщики называют финал Открытого чемпионата Австралии по теннису в Мельбурне историческим. Больше пяти часов Даниил Медведев и Рафаэль Надаль сражались за главный титул. В невероятной схватке сильнее оказался испанец, отыгравшийся с 0:2 по сетам - 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

Медведев - один из самых неординарных спортсменов в мире. Он всегда искренен, откровенен, эмоционален. Зачастую во многом из-за своего характера Даниилу приходится бороться не только на корте против очередного соперника, но и трибун. На прошедшем Australian Open в Мельбурне практически в каждом матче россиянина освистывали, мешали подавать, да и судьи вели себя не слишком корректно.

Взять тот же полуфинал со Стефаносом Циципасом, с которым у Медведева уже давно далеко не идеальные отношения. Россиянина разозлило то, что отец грека постоянно подсказывал своему сыну с трибун, что запрещено правилами. Во время паузы между подачами Даниил решил выяснить у судьи: почему тот не делает замечания Циципасу? Разгорелся спор, видеозапись попала в интернет. И какова была реакция трибун? Они освистали Медведева. Точно так же они отреагировали уже после поединка, когда Даниил упомянул Новака Джоковича. Разве это нормальное поведение?

Мешали болельщики Медведеву и в финале. Зрители освистывали Даниила и яростно переживали за Надаля. Даниилу снова пришлось обратиться к рефери на вышке, поскольку гул людей на трибунах порой мешал ему нормально подать. "Они идиоты. У них явно что-то не так", - сказал россиянин судье.

С таким отношением трибун Медведев сталкивался и в прошлом году, и на Открытом чемпионате США в 2019 году в Нью-Йорке, когда он добрался до финала и подобно Australian Open-2022 проиграл Надалю в пятисетовом триллере. Легендарный уже испанский теннисист, побивший рекорд по титулам на турнирах серии "Большого шлема" (21 трофей), прекрасно понимает: не будь у него в соперниках Медведева, финал бы не был таким, каким он получился. И наоборот: не будь в этом матче Надаля, вряд ли он был бы настолько эмоциональным и незабываемым. Оба теннисиста заслуживают похвалы за те 5,5 часа, на протяжении которых миллионы болельщиков по всему миру не могли отойти от экранов телевизоров.

По ходу турнира в Мельбурне Медведев частенько обращался к судьям. Фото: EPA

- Сегодня был один из самых эмоциональных матчей в моей карьере. У людей ложные представления относительно образа Медведева. Я говорю это от чистого сердца. В раздевалке, один на один, он очень добрый, неравнодушный и спокойный человек, с которым я легко лажу. Очень уважаю Даниила, он великий чемпион. Уверен, Медведев еще завоюет пару титулов в Австралии, - признался Надаль.

Надо отдать должное Даниилу: несмотря на обиднейшее поражение и поведение болельщиков, он не стал скрываться от журналистов и откровенно поделился своими эмоциями. Медведев говорил обо всем - о том, как он начинал карьеру и мечтал о выступлении на турнирах серии "Большого шлема", о том, что в будущем он хотел бы почаще играть на родине, где его ценят и любят, а также высказал мнение, что, когда на корте находится российский теннисист, зрители почему-то болеют за другого игрока.

Даниил, какие эмоции после такого финала?

Даниил Медведев: Тяжело говорить после 5,5 часа борьбы. Хочу поздравить Рафу. То, что он сделал, - это потрясающе. Уровень тенниса был очень высоким. Я сказал ему: "Думал, ты устанешь. Ты настоящий чемпион. Мне кажется, наше противостояние внутри "Большой тройки" еще не завершено".

Болельщики - одно из главных разочарований Australian Open. Один из них вообще выбежал на корт во время финала. Фото: GettyImages

Уже успели обсудить этот матч со своим тренером?

Даниил Медведев: Немного. Но я хотел бы начать пресс-конференцию необычным образом - с монолога. Пока не знаю, получится он коротким или длинным. Постараюсь быть краток. Это история маленького ребенка, мечтавшего о больших достижениях в теннисе. Я взял в руки ракетку, когда мне было шесть. Время быстро летело, вот мне уже 12 - я играю в соревнованиях в России, смотрю по телевизору турниры "Большого шлема", мечтаю попасть туда. Потом стал играть в турнирах в Европе. Важный этап для каждого юниора - юниорские "Большие шлемы". Там можно увидеть профи. И люди приходят поддержать тебя, хотя, наверное, даже не знают, кто ты. Это прекрасные моменты. Дальше было множество фьючерсов и челленджеров, на которых пытаешься взобраться наверх. В моей карьере были моменты, когда ребенок сомневался - продолжать ли мечтать обо всех этих больших вещах или нет. В 2019 году я уже был на пороге топ-10, был в топ-3 или топ-2 среди теннисистов своего возраста, уступая Звереву и, может быть, еще кому-то. Я пришел на пресс-конференцию, был немного расстроен из-за болельщиков и всего остального. Забавно: мне не хотелось долго общаться, планировал отвечать на все одним-двумя словами. Был только журналист, но не из России - итальянец. Я ответил ему коротко, потом пообщался все-таки и с российской прессой. Ребенок опять сомневался, стоит ли мечтать о больших достижениях. Не могу объяснить почему, но сегодня во время матча я понял, что буду продолжать играть в теннис, поскольку это весело. Но с нынешнего момента я буду выступать ради себя, своей семьи, чтобы обеспечивать ее и тех людей, которые в меня верят. И конечно, ради российских болельщиков, которые меня всегда поддерживают. Скажу так: если в Москве будет турнир на харде прямо перед "Ролан Гаррос" или Уимблдоном, я поеду туда, даже если пропущу из-за этого "Шлем". Ребенок перестал мечтать, он теперь будет играть для себя.

А что конкретно вас задело по ходу сегодняшнего финала?

Даниил Медведев: Приведу один маленький пример. Перед подачей Рафы даже в пятом сете кто-нибудь крикнет с трибун: "Даниил, вперед!" - и тысяча людей сразу дружно: "Тсс, тсс". Но перед своей подачей я ничего такого не слышал. Это неуважительно. Еще забыл рассказать историю. Когда я начал подниматься в топ-20, топ-30, играл против Надаля, Федерера и Джоковича, было много разговоров. Я их не побеждал, но уже тогда многие говорили, что молодое поколение должно становиться лучше, что оно должно пробиваться наверх. Это мотивировало меня: да, давайте навяжем им борьбу. Что ж, наверное, эти люди врали. Потому что в каждом большом матче, в котором я играл, я видел не очень-то много людей, желавших мне победы.

Полагаете, отношение зрителей к вам как-то связано с национальностью?

Даниил Медведев: Думаю, национальность играет свою роль. Какое-то время у российского тенниса был спад, но сейчас благодаря мне, Андрею Рублеву, Карену Хачанову и Аслану Карацеву он снова на взлете, о нем много говорят. Надеюсь, мы и дальше будем привлекать новых болельщиков. Однако я часто замечаю, что, когда играешь с кем-то из другой страны, в основном все за него - зрители болеют против русских.