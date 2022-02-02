В ОАЭ стартует клубный чемпионат мира по футболу

Сегодня в ОАЭ стартует 18-й по счету розыгрыш клубного чемпионата мира (турнира, организуемого ФИФА между победителями клубных соревнований каждой из шести конфедераций и чемпионом принимающей стороны). Матчи пройдут с 3 по 12 февраля.

Изначально турнир должен был пройти в Японии, но в сентябре прошлого года в Токио отказались от этой идеи, в результате чего ФИФА перенесла соревнования в Эмираты. Ожидается, что нынешний клубный ЧМ - последний в привычном формате, поскольку позже турнир будет расширен до 24 команд. Он должен будет проводиться раз в четыре года, как ранее Кубок конфедераций, полностью сменив его.

В первом матче стартующего турнира чемпион ОАЭ "Аль-Джазира" примет австралийский "Окленд". Победитель этой пары сыграет 6 февраля в четвертьфинале с клубом "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии (триумфатор азиатской Лиги чемпионов). Еще за одну путевку в полуфинал поборются "Аль-Ахли" (Египет) и "Монтеррей" (Мексика).

С полуфинальной стадии клубного ЧМ начнут свои выступления бразильский "Палмейрас" и главный фаворит соревнований обладатель Лиги чемпионов "Челси". "Синие" еще ни разу не завоевывали этот трофей. У них был отличный шанс в 2012 году, но в финале англичане уступили "Коринтиансу". По словам тренера лондонской команды Томаса Тухеля, его футболисты сделают все возможное, дабы выиграть очередной титул.

- Когда ты участвуешь в таком форуме, то единственное, что тебя волнует, - это победа. Возможно, если ты не играешь в нем, у тебя слегка прохладное отношение к этому турниру. Это мое личное мнение, может, я ошибаюсь, - отметил Тухель.

С момента первого розыгрыша клубного ЧМ только два представителя английской Премьер-лиги - "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" - завоевывали престижный кубок. У "Челси" есть неплохая возможность стать третьим в этом списке и вслед за триумфом в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА выиграть еще один титул.

Главным фаворитом турнира является победитель Лиги чемпионов "Челси"

- Такой шанс выпадает не каждый день. Думаю, излишне как-то дополнительно мотивировать футболистов. Все прекрасно понимают, что нужно делать, - подытожил Тухель.

Тем временем

Сборная Южной Кореи в десятый раз подряд сыграет в финальной стадии чемпионата мира по футболу. В матче восьмого тура квалификации первенства планеты в азиатской зоне команда Паулу Бенту обыграла на выезде Сирию со счетом 2:0 и обеспечила себе путевку на соревнования в Катаре. Ранее на ЧМ-2022 пробились бразильцы, аргентинцы, немцы, французы, бельгийцы, испанцы, англичане, голландцы, датчане, хорваты, сербы, швейцарцы и Иран. Плюс Катар сыграет на соревнованиях на правах хозяина. Присоединиться к этой компании может и сборная России, которой в полуфинале стыкового турнира предстоит сыграть 24 марта дома с Польшей. Накануне стало известно, что эта встреча состоится не в "Лужниках", как планировалось изначально, а на домашней арене столичного "Динамо".