Журналисты знакомятся с Главным медиацентром Олимпиады

Корреспонденты "Российской газеты" осваиваются в олимпийском Пекине, а наши фигуристы провели первую тренировку в столице Китая. Рассказываем последние новости в преддверии Олимпиады.

ПЦР - каждый день

Если полгода назад на летних Играх в Токио журналисты сдавали ПЦР-тесты ежедневно только первые три дня, а потом лишь с четырехдневным интервалом, то в Пекине все с этим значительно строже. Проверяться на ковид нужно каждодневно до самого конца соревнований. Поэтому первый полноценный день на китайской земле начался с процедуры, которая в ближайшие три недели станет для нас рутиной. Еще одно отличие: в Японии весь процесс отдавался на откуп испытуемым. Нужно было просто поплевать в пробирку и сдать ее в компетентные руки. Теперь же организаторы держат все под своим контролем от и до. Проснувшись утром, мы отправились на улицу к специальным кабинкам. В каждой за прозрачным стеклом - сотрудник в скафандре. В перегородке два отверстия для рук. Первая пара рук сканирует аккредитации, вторая - берет мазок. К искренней радости всех, кто прошел болезненный тест в аэропорту с забором материала из носа, здесь медработников интересуют только наши ротоглотки.

Кстати, китайские тесты настолько чувствительные, что особой подготовки к ним не требуется. То есть натощак приходить необязательно. Не выйдет и смухлевать, предварительно ополоснув рот дезинфицирующей жидкостью.

Забыть сдать тест вовремя тоже не получится. На выходе из каждой гостиницы, в том числе и нашей, стоят специальные турникеты, фиксирующие прогульщиков. Еще одно ноу-хау организаторов пекинской Олимпиады: в фойе отеля стоят рамки-металлоискатели, но предназначены они не для тех, кто входит в гостиницу, а для тех, кто выходит. Честно говоря, такую систему лично я вижу впервые. Зато это очень удобно. Садишься в шаттл - и уже в чистой зоне: именно поэтому на остальных олимпийских объектах процедура досмотра отсутствует.

Готовят роботы

До святая святых журналистов, работающих на Олимпиаде, Главного медиацентра от нашей гостиницы всего три километра. Но прогуляться пешком до ГМЦ не получится даже при желании - ведь все олимпийские объекты заключены в закрытый периметр. Так что на любые, даже самые небольшие расстояния способ передвижения один - медиа-шаттлы. И город мы сможем посмотреть разве что из окна автобуса.

Впрочем, журналисты, как и спортсмены, в Пекин приехали не на экскурсию, а работать. А работа у всех сотрудников СМИ начинается с уже упомянутого Главного медиацентра. ГМЦ - один из немногих объектов в Пекине, который был построен специально к Играм-2022. Точнее, в медиацентр был временно переоборудован один из отсеков строящегося Национального торгового центра. Пространство делится условно на три этажа. На самом верхнем - магазин для сувениров, магазин для общих нужд, который особенно востребован, когда ты в закрытом периметре, отделение почты. На самом нижнем - рабочие зоны, офисы крупнейших мировых агентств и комнаты тишины и отдыха, где уставший журналист может понежиться в массажном кресле.

Но главная забава у коллег, пока Олимпиада толком не стартовала, - это столовая. Здесь инженерная китайская мысль развернулась во всю мощь. Спорим, вы не видели робота, который варит пельмени, или робота-бармена, миксующего для всех желающих коктейли. Но главная гордость здешнего ресторана - это полностью автоматизированная система подачи блюд. Весь процесс можно наблюдать от и до. Как заказанное блюдо готовится в специальном чане, потом перемещается на тарелку, а тарелка оказывается у роботов-доставщиков, которые по специальным "коридорам" на потолке развозят горячее к нужным столам.

Все на раскатку

Между тем накануне в Пекине уже стартовал квалификационный этап смешанного турнира у керлингистов. Но остальные спортсмены пока только обживаются в олимпийской деревне и присматриваются к аренам. Однако есть одна дисциплина, которая даже на тренировку может собрать больше журналистов и зрителей (если бы Игры не проходили практически при пустых трибунах), чем иные соревнования. Это, конечно, женское одиночное катание, где сейчас все внимание приковано к трем российским фигуристкам - Камиле Валиевой, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Они провели первую тренировку в Столичном дворце спорта Пекина под наблюдением тренеров, многочисленных журналистов и олимпийской чемпионки Пхёнчхана-2018 Алины Загитовой, которая раньше скользила с девчонками на одном катке в группе Этери Тутберидзе, а теперь стоит по другую сторону бортика с микрофоном.

- Пекин-2022! Совсем скоро здесь начнутся Олимпийские игры. Такая ностальгия. Очень рада вновь погрузиться в эту атмосферу. В этот раз я буду в роли корреспондента, который следит за событиями и освещает их. Для меня большая честь быть связующим звеном между спортсменами и их болельщиками по ту сторону экрана, - написала Загитова в "Инстаграме". - Болею за каждого, вы огромные молодцы, и у вас все получится.

Трехкратный чемпион мира в мужском катании и один из претендентов на олимпийское "золото" американец Натан Чен опробовал пекинский лед чуть раньше. Поскольку наши фигуристки в насыщенности программ сложнейшими элементами и владении четверными прыжками уже наступают на пятки мужчинам, вопрос Чену был про россиянок. И Натан честно признался, что готов соперничать с двукратным чемпионом Игр японцем Юдзуру Ханю, но только не с российскими одиночницами.

- Я рад, что мне не нужно будет соревноваться с ними. Они делают потрясающие вещи, это просто здорово, - сказал Чен журналистам после своей тренировки.

В столовой китайская инженерная мысль развернулась во всю мощь. Роботы не только варят пельмени, но и миксуют коктейли

Валиева, Щербакова и Трусова от общения с прессой отказались, но их прогоны произвольных программ были красноречивее слов. Валиева очень уверенно откатала "Болеро". Да, поборолась за выезд с тройного акселя и приземлилась на две ноги с четверного тулупа. Но чисто сделала четверной сальхов, каскад из двух тулупов "четыре-три". Щербакова показала, что она набрала форму. Падений избежать не удалось (на четверном флипе), но с четверным лутцем проблем не возникло, как и с остальными элементами. Трусова, как всегда, пытается кататься по программе максимум. Хочет сделать на официальных стартах пять квадов. Кстати, столько же, сколько и Чен. Для начала Саша зашла на четыре четверных. Упала с сальхова и лутца, но сделала флип и каскад "квад-лутц - тройной тулуп".

Совсем недавно, в конце января, эти три россиянки получали медали чемпионата Европы. Судя по первой тренировке, заявку на российский подиум на Олимпиаде они тоже подтвердили. А как иначе? Командный турнир стартует уже 4 февраля. Так что набираем обороты.