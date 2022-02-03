Андрей Ведищев: После игры во Франции особенно горжусь командой

Президент профессионального баскетбольного клуба "Локомотив-Кубань" (Краснодар), бывший игрок сборной России Андрей Ведищев прокомментировал выступление своей команды в матче 12-го тура Еврокубка во Франции (поражение со счетом 92:95 от "Метрополитан"). "Локо" вынужденно сыграл ввосьмером, место "рулевого" занял тренер-скаут Роман Семернинов.

"Этот матч заставил меня гордиться нашей командой. В условиях ограниченной ротации и почти без тренерского штаба мы на протяжении всей встречи контролировали игру против лидера чемпионата Франции. Были очень близки к тому, чтобы выиграть, - приводит слова Ведищева пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань". - Уступили из-за собственных ошибок в самой концовке. Но все равно: отношение наших игроков к делу было по-настоящему профессиональным. Мы отлично защищались и нападали, хорошо двигали мяч. Очень рад за российских ребят, которые с каждым матчем проявляют себя все лучше и лучше. И доказывают, что могут претендовать на ведущие роли".

Поясним, что травмы, болезни, в том числе коронавирус, буквально выкосили в "Локо" не только большинство игроков, но и представителей тренерского штаба, ряд сотрудников персонала. Во Францию удалось взять восемь баскетболистов, а исполняющий обязанности главного тренера серб Бранко Максимович оказался на больничном. Все же выход нашелся: руководить действиями игроков на площадке было доверено ассистенту главного тренера - тренеру-скауту Роману Семернинову.

Напомним, что стандартная заявка на официальный баскетбольный матч состоит из 12 игроков. "Локо" выставил восьмерых. Это означало повышенную нагрузку плюс необходимость крайне осторожно относиться к получению фолов. У французского клуба ничего похожего на проблемы "Локо" не было, а Семернинову противостоял знаменитый наставник Венсан Колле. Под его началом сборная Франции выиграла чемпионат Европы-2013, дважды (2014, 2019) брала "бронзу" чемпионата мира, минувшим летом завоевала серебро токийской Олимпиады.

Несмотря на все кадровые проблемы, заметно обескровленный "Локо" с самого начала матча играл на равных с соперником. В стартовом составе у гостей вышли наши сборники Андрей Мартюк, Владислав Емченко, перспективный и дерзкий Захар Ведищев. американцы Дариус Томпсон и Алан Уильямс. По ходу первой четверти на замену вышли Александр Щербенев, форвард национальной дружины Станислав Ильницкий и главный бомбардир команды заокеанский снайпер Эрик Макколлум. На этом весь резерв кубанцев исчерпан.

При грамотном распределении сил между имеющимися в наличии игроками гости всю первую половину сохраняли свежесть и на большой перерыв ушли лидерами - 49:46. Однако дальше усталость и короткая скамейка неизбежно должны были сказаться. Самые больше сложности у краснодарцев наступили в заключительной десятиминутке, а точнее - в ее концовке. Еще за 1 минуту 59 секунд до сирены после попадания Щербенева "Локо" был впереди - 90:88. Увы, силы не беспредельны. Под занавес основного времени у соперника отменно сыграл хорошо знакомый американец Уилл Каммингс, который два предыдущих сезона провел на Кубани. Он принес своей новой команде семь очков подряд и сделал результат.

У "Локо" самыми результативными стали Томпсон (23 очка), Макколлум (17), Уильямс (16). Теперь в группе "А" кубанцы делят второе место с сербским "Партизаном" (по 8 побед и 4 поражения). Лидирует же испанский "Ховентут" (10-2).

Напомним, что на этом этапе участники играют в двух группах по 10 команд. В плей-офф выйдут по восемь сильнейших, здесь краснодарцам беспокоиться не о чем. Но дальше все стадии турнира с выбыванием будут состоять из одного матча, а хозяином площадки во всех раундах будет клуб, который займет наиболее высокое место по итогам групповой стадии. Поэтому все с особым рвением бьются за высокие позиции.