Более 100 комплектов наград обретут своих владельцев на ОИ в Пекине
Связь между двумя важнейшими для страны событиями и преемственность можно увидеть во многом. Например, в выборе талисмана. В 2008-м одним из пяти символов Игр (Фува, что означало "Дети удачи") была панда. В 2022-м китайцы вернулись к хорошо знакомому и любимому образу. И теперь все чемпионы и призеры вместе с медалями будут получать панду Бин Дуньдунь. Имя, естественно, символичное. Бин означает лед. Здесь можно проводить аналогии с чистотой, прозрачностью и прочностью. А Дуньдунь - это дети, но иногда используется как уменьшительно-ласкательное "толстячок". То есть отсыл к озорству, добросердечности и здоровью. Талисман олицетворяет силу тела и воли спортсменов и олимпийский дух.
Неслучайных деталей в этом образе много. Например, скафандр нужен не только для того, чтобы теплолюбивая панда не замерзла зимой. Это еще и напоминание о том, что мы живем в мире науки и технологий.
109 комплектов медалей разыграют на Олимпиаде. Это на семь больше, чем в Пхенчхане-2018. Больше всего комплектов наград будет в конькобежном спорте - 14, меньше всего в скелетоне и хоккее - по две. Семь видов спорта и 15 дисциплин вошли в программу Игр. Дебютируют в Пекине женские одиночные соревнования по бобслею или монобоб, которые были успешно опробованы на юношеских Олимпийских играх 2016 и 2020 годов в Лиллехаммере и Лозанне. Другие новички в олимпийской семье - мужской и женский лыжный биг-эйр, смешанные командные соревнования по лыжной акробатике, смешанные командные соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, смешанная эстафета по сноуборд-кроссу и смешанная эстафета по шорт-треку. Интересно, что всего шесть видов спорта входили в программу всех зимних Олимпиад: это хоккей, фигурное катание, лыжные гонки, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и конькобежный спорт.
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