Cпустя 14 лет Игры вернулись в Пекин
По понятным причинам на этот раз маршрут эстафеты был укорочен. Кроме Пекина она посетила еще два города. Для обеспечения мер эпидемиологической безопасности на маршруте не было обычных для этого действа болельщиков.
В 2008 году перед летними Олимпийскими играми в Пекине маршрут эстафеты прошел по всему Китаю. Мне довелось и самому быть факелоносцем. Бежал я в далеком районе Китая - в горах провинции Юньнань, куда пришлось лететь с тремя пересадками. У нас такие места называют "глушь, Саратов". Городок Лицзян по китайским, не нашим, понятиям небольшой - 1 300 000 жителей. Немного волновался, как встретят, что с экипировкой, как бежать...
Все волнения оказались напрасны. Приняли нас, факелоносцев из двух десятков близких и далеких от КНР стран, с распростертыми. Тренировки показали: бежится в горах неправдоподобно легко. Мой официальный номер - факелоносец 78 .Самолет доставил до нужной точки, а вот язык - отказал. Меня тут с самого начала почему-то записали не по имени, а по отчеству - Михайлович. Даже на бумажном мешке с обмундированием факелоносца (спортивная майка с короткими рукавами, шорты по колено, носочки, три повязки - две на руки, одна - на голову) значусь именно так. Все мои попытки обрести имя тщетны. Михайлович, значит, Михайлович.
Китайский инструктор дважды повторил три простейших пункта программы. Быстро высадиться из автобуса при подъезде к своему участку. Встать с факелом наготове у указанного пункта. В целях безопасности ни в коем случае не общаться с бушующей толпой, и уж, конечно, ни с кем из зрителей не фотографироваться, пробегая дистанцию в удобном для себя темпе и особенно не утруждаясь. За невыполнение правил... Шучу, шучу.
А вот и волнующий момент раздачи факелов. Нас инструктируют: факел надо держать так, чтоб олимпийская эмблема была видна публике. При передаче огня два факела надо сблизить, спокойно посчитать до пяти, и огонек обязательно перейдет к соратнику по Эстафете.
Обязательно держать факел с зажженным огнем на расстоянии вытянутой руки. И ни в коем случае не волноваться.
Когда принимал огонь, то даже рот раскрыл от радости: пламя вспыхнуло сразу же, да какое яркое. И гаснуть оно совсем не собиралось. Несу Олимпийский огонь. Высокий стиль, но до чего же здорово прикоснуться к вечности. И как неимоверно легко бежать, как глубоко дышится. А бегу-то я еще и в гору, к покрытым белизной пикам Снежного дракона. И вершина все ближе, ближе...
Но я что-то уж больно разбежался. Кто-то машет рукой. Конечно, факелоносец N79 ждет меня. Передаю ему мой Олимпийский огонь, оставив при себе, как и положено, мой еще теплый факел. Мы хлопаем ладошками, и незнакомый китайский соратник по Эстафете уносится дальше по трассе. Взгляд на часы. Господи, наверняка и у времени есть свойство останавливать свой бег: неужели только пять минут счастья?
А дальше обычная жизнь. Мне благородно дарят выданный факел, не забывая снабдить его и надежной фирменной картонной упаковкой. А вот и грамота - сертификат настоящего факелоносца N78. И, между прочим, свершилось чудо. Наконец-то я не просто "Михайлович". На дипломе за подписью президентов МОК и Оргкомитета пекинских Игр-2008 мои фамилия и имя, а также отчество в придачу - Долгополов Николай Михайлович.
Неужели пролетело 14 лет? А я еще здесь. Причастный к Пекинской Олимпиаде-2008, с нетерпением жду продолжения на зимних Играх-2022. С этим и усаживаюсь у телевизора: сегодня торжественное открытие.
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