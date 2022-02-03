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03.02.2022 21:50

Футбольные звезды готовятся болеть за российских олимпийцев

Текст: Артур Нанян
Известный российский тренер Юрий Семин, как и вся страна, будет пристально следить за Играми. Фото: Михаил Синицын
Российская газета - Федеральный выпуск № 25(8673)
Известный российский тренер Юрий Семин, как и вся страна, будет пристально следить за Играми. Фото: Михаил Синицын Известный российский тренер Юрий Семин, как и вся страна, будет пристально следить за Играми. Фото: Михаил Синицын
На время Олимпиады все остальные события отходят на второй план. За Играми следят все, вне зависимости от принадлежности к тому или иному виду спорта. Переживать за наших будут и футбольные люди. В интервью "РГ" своими ощущениями от предстоящей Олимпиады поделились Александр Мостовой, Дмитрий Булыкин и Юрий Павлович Семин.

Александр Мостовой, экс-полузащитник сборной России и "Спартака", двукратный чемпион СССР:

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- Конечно, буду смотреть Олимпиаду - на эти две недели Игры будут главным спортивным событием. Ясно, что пристально следить за всеми соревнованиями не получится, но постараюсь по максимуму. В основном буду хоккей смотреть, остальное - постольку-поскольку. Еще интересны лыжи, биатлон. Жаль, что не будет Овечкина, с ним Олимпиада была бы ярче. Но, с другой стороны, есть большое количество хоккеистов, которые не выигрывали Олимпиаду, и от того они не становились менее великими. Возьмите того же Пашу Буре - он не брал ни Олимпиаду, ни Кубок Стэнли. При этом Буре остается одним из легендарных спортсменов в истории. Есть и другие имена. Те же Малкин с Овечкиным уже считаются великими хоккеистами. А вообще, для меня как для футбольного человека сложно до конца объективно относиться к Играм. Все же в футболе есть куда более важные турниры - я имею в виду чемпионат мира и Европы. Однако для других видов спорта Олимпиада - это вершина.

Дмитрий Булыкин, экс-нападающий сборной России, "Динамо" и "Аякса", чемпион Нидерландов:

- Думаю, вся страна будет следить за Олимпиадой, даже те, кто не слишком интересуется спортом. Понятно, что за всеми видами не уследишь, но буду болеть за всех россиян. Какие предпочтения лично у меня? Безусловно, хоккей, биатлон. Уверен, я не одинок во мнении, что с Овечкиным и Малкиным Олимпиада была бы интереснее. Но у них много заокеанских дел, а нашей сборной я желаю справиться и без них.

Юрий Семин, экс-главный тренер сборной России и "Локомотива", мастер спорта, Заслуженный тренер РСФСР:

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- Олимпийские игры - самый высокий уровень спорта, наряду с чемпионатом мира по футболу. Люди каждые четыре года ждут этих событий. За всеми видами спорта чисто физически невозможно уследить, но уверен, что буду в курсе всех важных соревнований. Очень интересно понаблюдать за хоккейным турниром. Почему бы нашим не сделать то же самое, что и четыре года назад? Да, нет Овечкина и Малкина, однако надо играть теми, кто есть. У других команд те же самые проблемы - все в равных условиях.

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