Мануэл Фернандеш: Миранчуку стоит остаться в Италии

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш в эксклюзивном интервью "РГ" поделился своим мнением о будущем его бывшего одноклубника Алексея Миранчука, выступающего за "Аталанту".

Что бы посоветовали Миранчуку? Вернуться в Россию за игровой практикой или остаться в Италии?

Мануэл Фернандеш: Он не так часто выходит на поле, как мы все того ожидали. Миранчуку важно играть, потому что скоро чемпионат мира. Надеюсь, Россия поедет в Катар. Мое личное мнение - Алексею пока не стоит возвращаться домой. Он в сильной лиге, у него есть качества, чтобы прибавить. Возможно, ему стоило поменять команду, потому что в "Аталанте" у него пока мало возможностей проявить себя. Но в Италии он еще может себя показать, я в этом уверен.

Следите за "Локомотивом"?

Мануэл Фернандеш: Если честно, нет. Там же мало ребят осталось, с кем я играл: Антон (Миранчук - прим. "РГ"), Рифат (Жемалетдинов), Баринов, Гилерме, Рыбусь. Много новичков, которых я в основном не знаю. Но в любом случае хочу пожелать "Локомотиву" удачи.

Полностью интервью с Мануэлем Фернандешем читайте в ближайшее время.