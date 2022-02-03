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03.02.2022 16:13
Рубрика: Спорт

Мануэл Фернандеш: Миранчуку стоит остаться в Италии

Текст: Артур Нанян
Бывший полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш в эксклюзивном интервью "РГ" поделился своим мнением о будущем его бывшего одноклубника Алексея Миранчука, выступающего за "Аталанту".
Алексей Миранчук. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Алексей Миранчук. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Алексей Миранчук. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
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Что бы посоветовали Миранчуку? Вернуться в Россию за игровой практикой или остаться в Италии?

Мануэл Фернандеш: Он не так часто выходит на поле, как мы все того ожидали. Миранчуку важно играть, потому что скоро чемпионат мира. Надеюсь, Россия поедет в Катар. Мое личное мнение - Алексею пока не стоит возвращаться домой. Он в сильной лиге, у него есть качества, чтобы прибавить. Возможно, ему стоило поменять команду, потому что в "Аталанте" у него пока мало возможностей проявить себя. Но в Италии он еще может себя показать, я в этом уверен.

Следите за "Локомотивом"?

Мануэл Фернандеш: Если честно, нет. Там же мало ребят осталось, с кем я играл: Антон (Миранчук - прим. "РГ"), Рифат (Жемалетдинов), Баринов, Гилерме, Рыбусь. Много новичков, которых я в основном не знаю. Но в любом случае хочу пожелать "Локомотиву" удачи.

Полностью интервью с Мануэлем Фернандешем читайте в ближайшее время.

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