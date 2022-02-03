Поздняков: В церемонии открытия примут участие около 80 спортсменов из команды ОКР

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, сколько спортсменов из нашей сборной примут участие в завтрашней церемонии открытия Олимпиады в Пекине.

- Зимние игры имеют свою специфику: здесь несколько спортивных кластеров. Например, лыжники и биатлонисты живут в 200 км от Пекина. Не многие атлеты из Чжанцзякоу смогут принять участие в церемонии открытии, - отметил Поздняков. - Костяк нашей делегации на открытии составят те спортсмены, тренеры, специалисты, которые проживают в олимпийских деревнях в Пекине и Яньцине. Мы ожидаем, что в церемонии примут участие порядка 80 представителей команды ОКР. Это одна из самых больших делегаций. Также понятно, что те, кто на следующий день начнут соревноваться, не смогут посетить это торжественное мероприятие.

Станислав Поздняков также рассказал о первых впечатлениях от Пекина.

- Ехал в пресс-центр и с небольшой ностальгией увидел здание, где ровно 14 лет назад закончил свою спортивную фехтовальную карьеру, - признался четырехкратный олимпийский чемпион в фехтовании на саблях. - Самые первые впечатления очень приятные. Надеюсь, по ходу соревнований тоже будут только положительные эмоции от Игр. А спортсмены будут неизменно радовать нас.