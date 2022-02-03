Российские хоккеисты прибыли в Пекин для участия в Олимпиаде

"Полет хорошо прошел, спали, так как летели ночью. Настроение отличное, хочется быстрее уже приступить к тренировкам", - сказал капитан команды Вадим Шипачев в интервью службе информации Олимпийского комитета России.

Как сообщается, запланированная на четверг тренировка команды не состоится.

Сборная России выступает в одной группе с командами Чехии, Швейцарии и Дании. Первый матч пройдет 9 февраля против швейцарцев.

Состав сборной России на Олимпиаду в Пекине: вратари - Тимур Билялов ("Ак Барс"), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА); защитники - Вячеслав Войнов ("Динамо", Москва), Александр Елесин ("Локомотив"), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба - "Металлург"), Никита Нестеров (ЦСКА), Александр Никишин ("Спартак"), Сергей Телегин ("Трактор"), Дамир Шарипзянов ("Авангард"); нападающие - Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все - ЦСКА), Дмитрий Воронков ("Ак Барс"), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба - "Авангард"), Никита Гусев (СКА), Артур Каюмов ("Локомотив"), Вадим Шипачев, Станислав Галиев (оба - "Динамо", Москва), Владимир Ткачев ("Трактор"), Андрей Чибисов ("Металлург").

Запасные игроки: вратарь Дмитрий Шугаев ("Северсталь"), защитник Шакир Мухамадуллин ("Салават Юлаев"), нападающие Александр Кадейкин ("Салават Юлаев"), Андрей Кузьменко (СКА), Артем Анисимов ("Локомотив") и Кирилл Марченко (СКА).