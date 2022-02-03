В Китае будут работать два журналиста "РГ"
Ребята имеют богатый опыт работы на крупнейших международных соревнованиях. В прошлом году они рассказывали вам о самом интересном, происходящем в олимпийском Токио, теперь новый вызов.
В ближайшие три недели из Пекина мы ждем от наших коллег ярких репортажей, эксклюзивные интервью и, разумеется, фото и видео. Стать частью Игр в Пекине, увидеть собственными глазами, как живет столица Китая в этот период, вы можете в онлайн-дневнике на сайте "Российской газеты". В нем вы не найдете отчетов о голах, секундах и метрах.
На этой странице Анна Козина и Илья Соболев будут делиться с вами тем, что обычно остается за кадром газетных статей и новостей на сайте - как живут и работают причастные к проведению соревнований в так называемом "пузыре", что такое высокотехнологичная Олимпиада и что придумали китайские организаторы, чтобы провести безопасные и успешные Игры.
Министр спорта Олег Матыцин ждет от российской команды в Китае только успеха
Накануне старта Олимпийских игр в Пекине собеседником "РГ" стал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он рассказал, как проходила подготовка к ОИ, за кого он будет болеть, а также ответил на вопрос, сколько надо потратить, чтобы стать чемпионом, призером Игр
Фигурист Кацалапов стал капитаном нашей сборной в командном турнире
Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила состав нашей сборной для участия в олимпийском командном турнире в Пекине. В соревновании выступят Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина - о прыжках, трюках и свободе
Действующая чемпионка мира в биг-эйре Анастасия Таталина незадолго до вылета в столицу Игр рассказала "РГ", какой трюк принес ей чемпионский титул, что она чувствует во время прыжка и пользуется ли макияжем во время соревнований
Легендарный хоккеист Сергей Федоров мечтает выиграть золото как тренер
Легендарный в прошлом форвард, а сейчас наставник ЦСКА и ассистент Алексея Жамнова в сборной России по хоккею Сергей Федоров рассказал "РГ", как осваивался в тренерской профессии, почему голодал на Играх и важно ли ему взять олимпийское золото в новом качестве