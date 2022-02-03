В Китае будут работать два журналиста "РГ"

С нашими читателями на связи из Пекина - специальные корреспонденты отдела спорта "РГ" Анна Козина и Илья Соболев.

Ребята имеют богатый опыт работы на крупнейших международных соревнованиях. В прошлом году они рассказывали вам о самом интересном, происходящем в олимпийском Токио, теперь новый вызов.

В ближайшие три недели из Пекина мы ждем от наших коллег ярких репортажей, эксклюзивные интервью и, разумеется, фото и видео. Стать частью Игр в Пекине, увидеть собственными глазами, как живет столица Китая в этот период, вы можете в онлайн-дневнике на сайте "Российской газеты". В нем вы не найдете отчетов о голах, секундах и метрах.

На этой странице Анна Козина и Илья Соболев будут делиться с вами тем, что обычно остается за кадром газетных статей и новостей на сайте - как живут и работают причастные к проведению соревнований в так называемом "пузыре", что такое высокотехнологичная Олимпиада и что придумали китайские организаторы, чтобы провести безопасные и успешные Игры.