Дзюба ведет переговоры с турецким "Фенербахче"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может сменить команду в летнее трансферное окно. По информации турецких СМИ, россиянин ведет переговоры с "Фенербахче".

Клуб из Стамбула хочет заключить соглашение с Дзюбой уже в ближайшее время. Представители "канареек" на днях провели консультации с футболистом и обсудили условия контракта. На неделе должна состояться еще одна встреча.

Не секрет, что договор Дзюбы с "Зенитом" истекает по окончании нынешнего сезона. Контракт 33-летнего форварда может быть автоматически продлен, если он проведет на поле не менее 70 процентов игрового времени. В текущем розыгрыше Премьер-лиги Артем провел 17 матчей и забил десять мячей.