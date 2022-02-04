Хрупкий огонь пекинской Олимпиады

Организаторы Игр-2022, которые сплошь и рядом удивляют на этой Олимпиаде прорывными технологиями, на церемонии обошлись без особых спецэффектов. Не были задействованы в открытии и какие-то знаменитости.

Главной звездой действа, пожалуй, остался ее режиссер Чжан Имоу, фильмы которого неоднократно становились лауреатами престижных премий.

Имоу ставил церемонию открытия и летней Олимпиады в Пекине, прошедшей в 2008 году на том же стадионе, "Птичье гнездо". Но тогда в его распоряжении было порядка 15 тысяч профессиональных актеров, а сейчас в открытии участвовали простые школьники и студенты. Эффектности был противопоставлен лиризм и смысл.

Сегодня центральная идея олимпийского движения - это идея единства. В олимпийский девиз "быстрее, выше, сильнее" добавлено слово "вместе", "Вместе ради общего будущего", так гласит девиз нынешней Олимпиады", Stronger together (сильнее вместе) из раза в раз повторяет в своих выступлениях президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Авторы церемонии посчитали, что ничто так точно не отражает идею единства, как "снежинка". С одной стороны, не бывает двух одинаковых снежинок. С другой стороны, вместе они - завораживающая зима.

В "снежное" повествование организаторы искусно вплели отсылки к китайским обычаям и традициям. Например, в танцах, предшествовавших началу церемонии угадывался чисто китайский феномен, когда жители больших и малых городов спонтанно собираются на площадях, чтобы вместе потанцевать и попеть. Многих, наверное, сбило с толку внезапно наступившая по ходу церемонии весна. Но и тут ничего удивительного. В китайском лунном календаре каждый месяц делится на два "солнечных условия", каждое из которых отличается от другого. День открытия Олимпиады совпал с началом "солнечного условия", в котором китайцы отмечают приближение весны несмотря на холода и снег. В конце концов, по местным поверьям именно сильные холода, как раз такие, что сейчас стоят в Пекине, часто несут предвестие новой жизни.

Но все же Олимпиада - зимняя. Поэтому церемония происходила как бы на огромном ледовом катке (11,600 квадратных метров светодиодного экрана), олимпийские кольца были изо льда, а когда начался парад атлетов, названия их стран были начертаны на снежинках. Кстати, когда в чаше стадиона появилась наша делегация, единственная без флага, трибуны (а они были почти полные) встретили ее особенно тепло. И в этом тоже было что-то символичное. В итоге, из 91 снежинки, по числу представленных стран, была составлена одна большая, внутри которой и загорелся олимпийский огонь.

Чжан Имоу обещал "абсолютно инновационный" способ зажжения олимпийского огня и не обманул. Все уже успели привыкнуть к техническим ухищрениям и фантазии в данной части программы, но в этот раз финальной чашей стал простой факел, такой же как десятки, с которыми бежали участники олимпийской эстафеты.

Огонь получился скромным и даже хрупким, как то самое единство, которое олимпийское движение пытается защитить от политических, культурных и других разногласий. Это совсем не тот огонь, который должен "жечь" сердца людей. А скорее растопить. И в этот вечер, надо думать, ему это удалось, даже несмотря на пронизывающий пекинский холод.