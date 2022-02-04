Илья Ковальчук: Самое сложное - сообщать игроку, что он не едет на Олимпиаду

Утром 4 февраля сборная России по хоккею провела первую тренировку в Пекине. А перед этим с журналистами пообщался генеральный менеджер национальной команды Илья Ковальчук.

Как у команды с результатами тестов?

Илья Ковальчук: Ждем результат Нестерова. А так - у всех отрицательный. У Нестерова - сомнительный (чуть позже стало известно, что Нестеров сдал отрицательный тест - прим. "РГ")

Как долетели, как себя чувствует команда?

Илья Ковальчук: Все отлично, долетели хорошо. Чуть задержались в аэропорту по прибытии. А так все в порядке, все в одинаковых условиях.

Кто примет участие в тренировке?

Илья Ковальчук: Все, кроме Нестерова и Кузьменко.

Почему Кузьменко?

Илья Ковальчук: У него был сомнительный тест. И ему еще один нужно сдать. У Кузьменко тоже был сомнительный тест, но уже пришел один отрицательный. Но по правилам, нужно получить еще один отрицательный тест, чтобы он приступил к тренировкам.

Почему вместо Марченко в основу вошел Галиев?

Илья Ковальчук: У него небольшое повреждение. Поэтому решили так.

Удивились шумихе вокруг вашего отдельного рейса в Пекин? Конькобежец Захаров сказал, что за один стол с вами не сядет теперь…

Илья Ковальчук: На всех Олимпиадах, на которых я был лично, мы всегда летали отдельно. Не знаю, почему поднялась такая шумиха. Что касается Захарова, от себя лично хочу пожелать ему удачи на Олимпиаде. Сейчас распыляться не стоит, нужно сосредоточиться на подготовке к соревнованиям. Мы будем переживать и болеть за него. А что касается "посидеть за одним столом", в деревне мы обязательно это сделаем.

Вопрос с рейсом решался в последний момент?

Илья Ковальчук: Все это было заранее запланировано, просто в СМИ вышла информация. Не знаю, почему это все вызвало такой резонанс. Как я уже говорил, в ту же Корею мы отдельно летели в самолете. Поэтому ничего нового не было. Да, узнали, но все было запланировано заранее. Два рейса вместо одного. У ребят, которые летели вторым самолетом, было больше места, больше возможности выспаться. Не вижу проблемы.

В Пекин вся команда прилетела?

Илья Ковальчук: Плотников и Анисимов в Москве, они прилетят 7 февраля.

У вас была делегация из 72 человек? Откуда столько?

Илья Ковальчук: Это если только вместе с вами. У нас 52 человека.

Что вам вообще разрешено в Олимпийской деревне? Девчонок наших вот в номерах держат…

Илья Ковальчук: Все контактируем, все вместе в столовой.

Не боитесь отдавать Шипачева в знаменосцы? Пойдет с толпой…

Илья Ковальчук: Да нет. У нас порядка десяти игроков пойдут на открытие, плюс тренерский штаб. Не совсем же всего бояться. Все в одинаковых условиях. Еще раз скажу, все протестировались, все отрицательные. Надеюсь, все так и будет.

Есть примета, что знаменосец потом не может выиграть золотую медаль…

Илья Ковальчук: В приметы мы не верим. То, что Вадим будет знаменосцем, - это здорово.

Почему вы не включаете Кузьменко в основу? Говорят, он и в двусторонках хорошо смотрелся. И он второй бомбардир КХЛ…

Илья Ковальчук: Да еще все впереди, случиться может все, что угодно.

К нему какие-то претензии?

Илья Ковальчук: Ни к кому нет никаких претензий. Вы сами видите, что происходит. В любой день может у кого-то вылезти все что угодно. Хорошо, что у нас есть выбор среди нападающих, которые могут сыграть на любой позиции.

У нас в команде проблемы, в других сборных тоже. Может, стоило перенести Олимпиаду?

Илья Ковальчук: У нас нет проблем. О проблемах в других командах мне неизвестно, мне надо думать о нашей команде. Что касается переноса, это не в наших силах контролировать. У нас была подготовка, провели отличный сбор в Новогорске.

Вы видели команду в двусторонках в Новогорске. Что скажете?

Илья Ковальчук: Нравится самоотдача. Ребята прониклись, что это очень серьезный турнир. Вчера, когда мы прилетели, они увидели атмосферу праздника. И поняли всю серьезность происходящего. Завтра запланирована игра с Латвией. Посмотрим, удастся ли нам ее провести.

Вы были в Пхенчхане-2018 игроком. Сейчас вы один из руководителей делегации. Много нового узнали?

Илья Ковальчук: Конечно, много нового. Это огромный опыт. Мне нравится, чувствую себя комфортно. Тем более все, с кем общаюсь, мне помогают.

Собираетесь посетить другие соревнования?

Илья Ковальчук: Посмотрим. Сейчас со всеми этими тестами тяжело это планировать. Не знаю насчет ребят, но у нас последняя игра в группе, а плей-офф только 16 числа. Будет несколько свободных дней.

На матч наших девушек со Швейцарией останетесь?

Илья Ковальчук: Посмотрим, как пройдет наша тренировка.

Что к данному моменту было самым сложным для вас в должности генерального менеджера?

Илья Ковальчук: Самое сложное - говорить ребятам, которые не поехали на Олимпиаду, "спасибо за сбор". К сожалению, у нас Чистяков травмировался перед самым вылетом. На обезболивающих все сборы провел. Очень обидно. Как сам в недавнем прошлом спортсмен, я понимаю, что Олимпиада - событие неординарное, все мечтают на нее поехать. Дай Бог, чтобы у ребят, которые сюда не попали, еще появилась такая возможность.

Именно вы сообщаете игрокам о том, что они не едут на турнир?

Илья Ковальчук: Конечно, я и главный тренер.