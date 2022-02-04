Поздняков рассказал, кто понесет флаг команды ОКР на Церемонии открытия

В четверг, 3 февраля, в Пекин прилетел президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и сразу дал пресс-конференцию, на которой рассказал, кто же понесет флаг команды ОКР на сегодняшней Церемонии открытия. В соответствии с принципами гендерного равенства знаменосцев будет двое: это капитан хоккейной сборной Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.

- Зимние Олимпийские игры имеют особую специфику. Соревнования здесь проходят в кластерах. Чжанцзякоу находится очень далеко от Пекина и немногие спортсмены оттуда смогут принять участие в церемонии открытия. Костяк составят спортсмены, которые проживают в олимпийских деревнях Пекина и Яньцина. Будет порядка 80 спортсменов на церемонии, это одна из самых больших делегаций. По прилету провели совещания со штабами наших команд по поводу знаменосцев. Один из главных критериев - заслуги на предыдущих Играх и в карьере. Второй - гендерное равенство. У нас в команде гендерное равенство практически достигнуто: 109 юношей и 103 девушки. Что касается знаменосцев, единогласным решением были выбраны следующие спортсмены: со стороны девушек - это Ольга Фаткулина, одна из наших опытнейших спортсменок, со стороны мужчин - капитан сборной по хоккею Вадим Шипачев. На сегодня это самые достойные спортсмены нашей делегации.

Представляем знаменосцев:

Ольга Фаткулина родилась 23 января 1990 года. Начала взрослую международную карьеру в 2009 году. Специализируется на дистанциях 500 и 1000 м. В 2013 году стала первой россиянкой, завоевавшей титул чемпионки мира на дистанции 1000 м. На Олимпийских играх-2014 в Сочи выиграла серебряную медаль на дистанции 500 м. На этой же дистанции Фаткулина стала победительницей Кубка мира 2013/14.

Вадим Шипачев родился 12 марта 1987 года. Второй бомбардир в истории Континентальной хоккейной лиги. В составе национальной команды чемпион мира-2014. В 2018 году стал олимпийским чемпионом в корейском Пхенчхане. Капитан сборной России на Играх-2022 в Пекине.