"Роскосмос" показал, как олимпийские объекты в Пекине выглядят с орбиты
Как пекинские олимпийские объекты выглядят из космоса? "Роскосмос" показал кадры, снятые российским спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П": они выложены на странице госкорпорации во "ВКонтакте".
В объектив попали Национальный конькобежный стадион, Пекинский национальный плавательный бассейн, Олимпийская деревня и другие сооружения. Также "Ресурс-П" снял одну из центральных достопримечательностей Китая - Запретный город, крупнейший императорский дворец в мире.
Специалисты космической отрасли пожелали удачи нашим спортсменам: "Удачи, ребята!"
Напомним: данные, получаемые космическим комплексом "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения окружающей среды, выявление и изучение загрязнений окружающей среды, оценки состояния ледовой обстановки, мониторинга чрезвычайных ситуаций и т.д. Получаемая информация может быть использована в целях развития международного сотрудничества России в области контроля и охраны окружающей среды и решения других актуальных задач дистанционного зондирования Земли.
Российские фигуристы идут вторыми после первого дня командного турнира на Олимпиаде
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