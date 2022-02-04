Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области физкультуры и спорта

Заявление было подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.

Напомним, что сегодня в 15:00 по московскому времени в Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр.

Стороны договорились укреплять сотрудничество в области массового спорта, спорта высших достижений, молодежного спорта, спортивной науки, физического воспитания и прочих областях. На данный момент документ содержит более 500 спортивных событий.