Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области физкультуры и спорта

Россия и Китай подписали совместное заявление о проведении Годов сотрудничества стран в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах, сообщается на сайте Минспорта.
Заявление было подписано в рамках визита президента России Владимира Путина в Китай.
Напомним, что сегодня в 15:00 по московскому времени в Пекине состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр.
Стороны договорились укреплять сотрудничество в области массового спорта, спорта высших достижений, молодежного спорта, спортивной науки, физического воспитания и прочих областях. На данный момент документ содержит более 500 спортивных событий.